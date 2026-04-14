摩根大通：全球能源市場將迎黑暗降臨

中評社香港4月14日電／全球石油市場正逼近關鍵臨界點。摩根大通最新報告指出，隨著荷姆茲海峽封鎖前最後一批油輪預計於4月20日前後抵達目的地，全球供應鏈中“封鎖前庫存”即將全面耗盡，市場已從過去的預警階段，正式進入實質性衝擊期。



這個時間點的意義在於，一旦既有庫存消化完畢，後續供應將完全取決於海峽是否恢復通行。在此之前，各國主要依賴動用庫存與壓抑需求來延緩衝擊，但相關空間正快速縮小。



庫存快速消耗 市場進入最後緩衝期



中時新聞網報導，根據摩根大通統計，自3月至4月上旬，全球政府、企業與終端需求端合計已動用約2.5億桶儲備，相當於每日660萬桶，用以填補供應缺口。然而，即使如此，經濟合作與發展組織（OECD）商業原油庫存仍可能在5月初降至最低營運水位。



報告同時指出，原先預期中東以外地區會出現更大規模的煉油減產，但實際上亞洲煉油廠僅減產約每日200萬桶，遠低於預期。在波斯灣每日約1300萬桶供應缺口下，市場主要仍依賴庫存消耗與需求被動萎縮來支撐運作。



若未來減產規模進一步擴大至4月約300萬桶、5月接近800萬桶，全球庫存或可延長至5月底，但整體緩衝空間已極為有限。摩根大通直言，市場實際上已進入“強制配給”階段。



現貨價格失真飆升 供應緊張全面浮現



供應壓力已直接反映在價格結構上。4月7日布蘭特原油現貨價格一度升至每桶144美元，創下歷史新高，明顯高於2008年金融危機前水準；同時，6月期貨價格僅約109美元，形成逾35美元的異常價差。



另有市場數據顯示，周一現貨價格甚至一度逼近149美元，與期貨價差擴大至約50美元，顯示市場在即期實物供應上出現嚴重失衡。這種價格結構意味著，市場雖預期未來供應可能恢復，但短期內“有價無貨”的狀況已相當明顯。



國際能源總署（IEA）署長Fatih Birol也警告，原油現貨與期貨價格將很快趨於一致，以反映出美伊衝突造成的石油供應危機嚴重程度。



亞洲率先承壓 供應衝擊將向歐美擴散



從區域來看，亞洲已成為首波承受衝擊的市場。由於該地區約80%的原油依賴中東供應，戰前運往亞洲的大部分原油已於4月初陸續停止交付，目前僅剩極少數貨源仍在運輸途中。



數據顯示，經荷姆茲海峽運往亞洲的原油量，在4月前2周已降至平均每日400萬桶的低點，遠低於正常情況下的每日1340萬桶。市場人士指出，亞洲煉油商正加速搶購剩餘原油，推動現貨價格持續上升。



同時，亞洲多國已啟動能源緊急措施，在釋放戰略儲備的同時，增加對美國原油的採購。分析機構指出，隨著亞洲轉向其他來源，1個月後當相關原油離開美國，供應壓力將進一步傳導至歐洲與美國市場，迫使當地煉油廠減產應對。



海峽仍未恢復通行 供應鏈不確定性升高



儘管近期出現短期停火跡象，但荷姆茲海峽航運仍未明顯恢復。市場觀察顯示，該區域通行量維持低檔，且船舶進入裝載原油的風險持續上升，導致部分原油仍滯留在波灣地區。



在政策層面，各方訊號亦呈現分歧，從可能的通行機制到軍事封鎖選項並存，進一步增加市場不確定性。摩根大通強調，在庫存即將耗盡的情況下，海峽能否恢復通行，已成為影響全球能源市場的最關鍵變數。



報告總結指出，現貨價格的強勢走勢不僅反映供應短缺，更代表時間本身已成為最稀缺的資源。對市場而言，庫存耗盡的臨界點正在逼近，短期供應緊張程度，可能遠比期貨價格所呈現的更為嚴峻。