黎以美三方會談結束　將正式啟動黎以直接談判

中評社香港4月15日電／美國國務院14日在黎巴嫩、以色列和美國當天舉行三方會談後發表聲明說，與會方一致同意，將在黎以雙方商定的時間和地點正式啟動兩國直接談判。



當天會談持續兩個小時，與會人員包括美國務卿魯比奧、美駐黎大使米歇爾·伊薩以及黎以兩國駐美大使。美方稱，這是自1993年以來黎以政府間首次舉行重要高級別接觸。



聲明說，美國支持黎以雙方開展進一步會談，以最終促成一項全面的和平協議。美方強調，任何黎以停火協議都“必須由兩國政府直接達成”，由美國居中斡旋，而不能通過任何其他渠道進行。



新華社報導，聲明暗示，以方在會談中表示支持解除黎巴嫩真主黨武裝，承諾與黎政府合作實現這一目標。以方還承諾通過直接談判解決所有懸而未決的問題，並實現“持久和平”。



黎巴嫩重申，當前迫切需要全面落實2024年11月達成的黎以停火協議。黎方強調領土完整與國家完全主權的基本原則，並呼籲實現停火，同時採取切實措施應對並緩解該國因持續衝突而遭受的嚴重人道主義危機。



據美國媒體報導，以色列駐美大使耶希埃爾·萊特在會談後稱，黎巴嫩政府和以方對待真主黨的立場“相同”。他說，會談形成了“若干建議”，雙方向各自政府提交後，很可能“在接下來幾周內重新召開會議，繼續在華盛頓進行討論”。



黎巴嫩駐美大使娜達·哈馬德·穆阿瓦德表示，當天是“初步”會談，具建設性，與以方進行下次直接會談的日期和地點將“在適當時候公佈”。



黎巴嫩和以色列兩國沒有建立外交關係。