HH-200航空商用無人運輸系統首飛成功

HH-200航空商用無人運輸系統首架機。（新華社 資料圖片） 中評社香港4月15日電／4月15日上午，由中國航空工業集團自主研製的HH-200航空商用無人運輸系統，在航空工業民機試飛中心渭南運營基地圓滿完成首飛，標誌著中國在大型商用無人運輸裝備領域取得新進展。飛機各系統工作正常，飛行姿態平穩，整體狀態良好，順利完成預定飛行科目。



HH-200採用方形直通機體、雙發上單翼、雙尾撐設計佈局，貨艙標準容積12立方米，可擴展為18立方米，最大商載1.5噸，最大巡航速度310千米/時，最大航程2360千米。



“我們採用了革新性的結構設計與製造技術，大量使用復合材料結構，實現減重20%的同時也有效降低了成本。”“新舟鴻鵠”HH系列航空商用無人運輸系統技術負責人孟凡濤介紹，HH-200按民航標準設計，飛機可全程智能自主飛行，AI智能避障，壽命達5萬飛行小時、1.5萬飛行起落，全壽命周期運營成本4.7元/噸公里。



新華社報導，在實際應用中，HH-200具備突出的環境適應能力，可在500米短跑道、4200米以上高高原機場起降，適應-40℃至50℃的極端溫度及複雜氣象條件，能夠有效打通山區、海島、雪域、高原等地區的交通阻隔，構建高效的低空物流通道。



HH-200將主要服務於中國沿邊沿海及跨境支線貨運、內陸點對點小貨物流、東南亞跨島貨運及“一帶一路”共建國家航空貨運網絡。後續，該機型可快速擴展為應急救援、森林消防、人工影響天氣、航空遙感、農林植保等多任務構型。