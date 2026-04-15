日本防衛省計劃在與那國町部署防空導彈部隊

中評社北京4月15日電／日本沖繩縣與那國町町長13日表示，他同意日本防衛省此前提出的計劃——在與那國町部署防空導彈部隊。



日本沖繩縣與那國町町長上地常夫13日與防衛相小泉進次郎會面，上地常夫表示“已經和與那國町居民、議員交換了意見，同意防衛省在與那國町部署防空導彈部隊的計劃。”防衛省計劃2030財年在陸上自衛隊與那國駐地部署03式中程防空導彈，目的是攔截來襲的導彈或飛機。



與那國島位於琉球群島最西端，行政上隸屬日本沖繩縣。陸上自衛隊與那國駐地於2016年3月設立。隊員目前約達230人，預計到2030年導彈部隊部署完成後，人數將增至約370人。



部署03式導彈實為掩護進攻性武器



總台軍事觀察員 魏東旭：03式是一種中程防空導彈，採用的是車載部署方式，發射車上是有六枚導彈。射程是在幾十公里，改進型最大射程可以達到100公里左右。在與那國島進行部署並不是出於防禦的需求，而是為了掩護在周邊島嶼上所部署的進攻性武器裝備。因為現在日本自衛隊尤其是陸上自衛隊已經把西南諸島視為島嶼基地，會在相關的島嶼上部署遠射程的12式反艦導彈的改進型，包括像日本研製的島嶼防衛用高速滑翔彈，也就是高超音速導彈。那麼這些具有進攻屬性的射程比較遠的導彈系統必須有相應的防空火力對其進行掩護。



總台軍事觀察員 魏東旭：日本在與那國島部署03式中程的防空導彈針對其海空兵力，針對其奪島作戰的兵力，會起到掩護和支援的作用。這說明針對西南方向，日本已經有非常明確的軍事野心，對於地區的和平與穩定而言是危險的動作，也發出了挑釁的信號。

