滙豐：港將超瑞士　成最大財管樞紐

中評社香港4月15日電／第三屆“滙豐全球投資峰會”昨日在香港舉行，為一連三日的盛事揭開序幕。滙豐集團主席聶智恆（Brendan Nelson）致辭時表示，在新股上市活動（IPO）回暖，及股市成交量增加的帶動下，香港資本市場強勁復甦，進一步鞏固香港的國際金融中心地位。他預期，在2030年底之前，香港將超越瑞士，成為全球最大型的跨境財富管理樞紐。



大公報報導，集團行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）出席同一場合時表示，滙控深信香港蘊藏的發展機遇和增長動能。他舉例說，集團於今年初將旗下的恒生銀行私有化，反映滙豐對香港未來增長充滿信心。



他表示，在過去兩年，集團每年新增大約100萬客戶，當中很大部分是非本地居民，也是對香港的財富樞紐地位抱有期望。



內地與港股市 佔亞洲交易80%



艾橋智表示，香港擁有的獨特優勢之一，是長久以來一直扮演“背靠祖國，面向國際”的超級聯繫人角色，既是中國企業走向國際的首選跳板，也是境外機構進入中國市場的門戶。



艾橋智指出，香港已成為亞洲主要的資本市場，如果將港交所（00388）與內地的上交所和深交所合併計算，三者合計佔亞洲交易量高達80%。



艾橋智形容香港處於有利位置，其中一個重要因素，自然離不開內地市場。



他解釋，外資很有興趣進入中國市場，其中一個焦點是為了投資中國的創新領域。另方面，中國企業已經具備全球規模，正以全球市場為發展目標。這兩股市場力量將於未來5至10年持續驅動中國經濟，當中很大一部分是通過香港來實現，並為銀行例如滙豐帶來機遇。



中國以外，亞洲區經濟體保持較快增長，也為區內的貿易和財富管理帶來龐大增長潛力。



艾橋智表示，中國的經濟增長約5%，東盟國家例如印尼約5%，越南約為8%等，反映亞洲區經濟呈現結構性增長，例如亞洲消費人口持續增長、亞洲區財富持續累積、亞洲技能水平提升，直接投資與資本投資持續增長，並帶動區內貿易與支付等跨境流動。



儘管環球貿易近年受到關稅和貿易保護主義等因素影響，艾橋智指出，貿易仍然繼續，只是路徑改變。



亞洲形成新貿易走廊



艾橋智表示，總體而言，亞洲的貿易水平在2025年創新高，當中近一半貿易是在亞洲區域內完成，反映雖然部分貿易走廊略有收縮，也有新走廊正在形成，而這對滙豐來說蘊藏巨大機遇，即幫助客戶尋找新夥伴，以及連接主要的貿易走廊。



中東戰事仍未平息，對全球市場的影響仍有待觀察。聶智恆坦言，當前關於全球增長、貿易、通脹的預測都應保持高度審慎；自美以伊戰事爆發以來，大多數央行都採取觀望立場。即使霍爾木茲海峽能於短期內重開，他預計美聯儲、歐央行和英倫銀行今年將維持利率不變。