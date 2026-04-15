香格里拉：港企須具創意緊貼市場

郭惠光（中）與潘林峯（右）昨在論壇上暢談香港經濟機遇。（大公報） 中評社香港4月15日電／香格里拉（00069）主席郭惠光昨日在滙豐全球投資峰會上表示，儘管全球面臨疫情、AI發展及地緣政治等高度不確定性，企業仍須確立指引中長期行動的“北極星”。她強調，香港作為國際都市，最大優勢在於國際化視野與融合文化傳統的能力。



大公報報導，郭惠光指出，過去香港受惠於內地發展紅利，令業界安於現狀。她認為，港企須擺脫慣性思維，以客戶需求驅動創新，而非固守既定流程。她提到，香格里拉一半業務在內地，團隊必須緊貼當地市場變化，避免脫節。



郭惠光表示，未來將從內地人才庫吸納更多管理人才，以適應內地市場的快速變化。她認為，香港年輕一代應該在語言和文化上，與內地建立更緊密的銜接，建議推動學校以中文為主要教學語言，並邀請內地優質學校來港設校。她更寄語香港年輕人，應把整個國家視為施展才華的舞台。



怡和：善用優勢發展金融



怡和集團行政總裁潘林峯在同一場合表示，在地緣政治持續動盪下，依賴單一市場、客戶或貨幣的業務模式已缺乏韌性。香港憑藉“一國兩制”的制度優勢及連接東西方的樞紐地位，在變幻莫測的全球經濟中，仍具獨特韌性與發展潛力。



潘林峯認為，港企不應只聚焦700萬本地人口，而應善用制度優勢，發展金融產品、資本市場及知識產權轉移等業務，成為知識、資本與創意的雙向流通樞紐。他建議，香港機構應主動創造面向高淨值投資者的離岸金融產品，在“一國兩制”框架下，建立具本地特色的商業模式。