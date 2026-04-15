特朗普：對伊朗戰事近結束　伊迫切想達協議

中評社香港4月15日電／美國總統特朗普14日在接受美國媒體採訪時稱，美國對伊朗的軍事行動“接近結束”，伊朗“迫切”想要達成協議。



特朗普當天接受福克斯新聞頻道記者瑪麗亞·巴蒂羅莫採訪。巴蒂羅莫問，為什麼“你一直在說‘戰爭結束了’”。特朗普回答說：“我覺得（伊朗戰事）已經接近結束了。是的，我是說，我認為已經非常接近結束了。”



巴蒂羅莫當天早些時候在社交媒體上發佈視頻帖文稱，她採訪了特朗普，“我問他，‘戰爭結束了嗎？’他說，‘結束了。’”



一些媒體隨後根據巴蒂羅莫的視頻帖文發佈消息說，“特朗普稱打擊伊朗的行動已經結束”。數小時後，巴蒂羅莫發佈“完整對話”摘錄和視頻片段，對特朗普有關表述的含義予以澄清。



新華社援引報導，福克斯新聞頻道也發佈了相關採訪視頻。特朗普在採訪中稱，儘管伊朗戰事已接近結束，但美國並未就此結束任務。“如果我現在就撤出，他們要花20年才能重建那個國家。我們還沒做完。我們看看接下來會怎樣。我覺得他們非常迫切地想要達成協議。”



新華社援引報導，特朗普還為美國對伊朗的軍事行動辯護，稱“如果我不這麼做，現在伊朗就已經擁有核武器了。如果他們有了核武器，我們就得尊稱那邊所有人為‘先生’，我們可不想這樣”。



特朗普14日早些時候接受另一家美國媒體採訪時暗示，未來兩天美國和伊朗可能會在巴基斯坦重返談判桌。美國副總統萬斯當天表示，美國和伊朗之間存在很多互不信任之處，“不可能指望一夜之間就解決問題”。



美國媒體報導稱，如果美國和伊朗舉行第二輪面對面談判，萬斯預計將再次率領美方代表團。



美伊代表團11日在巴基斯坦伊斯蘭堡開始談判，談判於12日上午結束，未達成任何協議。伊朗方面說，談判處於“不信任和猜疑的氣氛中”，雙方在兩三個重要問題上存在分歧。美方稱，已非常明確地說明自身“紅線”，但伊方不接受美方條件。