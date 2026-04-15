港府擬提高發債上限至9，000億元

許正宇：政府債務與本地生產總值的比率將維持在14.4%至19.9%，這水平仍遠低於大部分先進經濟體，屬於非常穩健水平。(資料相) 中評社香港4月15日電／香港財經事務及庫務局局長許正宇14日在財務委員會特別會議上表示，政府未來五年會每年發行約1，600億元至2，200億元的債券融資，提升政府發債上限至9，000億元。



他指，政府債務與本地生產總值的比率將維持在14.4%至19.9%，這水平仍遠低於大部分先進經濟體，屬於非常穩健水平。日後會發行更多較長年期的債券，讓現金流年期更配合工程的資金需要。立法會已完成有關審議，期望議員會支持通過這項決議案。



以下是財經事務及庫務局局長許正宇今日（四月十四日）在立法會財務委員會特別會議就公共財政的開場發言全文：



主席、各位議員：



為了更好支持香港融入和服務國家發展大局，對接國家“十五五”規劃，我們會持續強化公共財政管理，制訂有利營商的稅務政策，優化資源配置，並用好公共財政管理工具，確保財政資源有效促進香港高質量經濟發展。



我現簡介庫務科在本年度的重點工作包括：



（一）與各政策局及部門持續落實去年《財政預算案》提出的強化財政整合計劃，嚴格控制政府開支增長、適度增加收入及整合政府財政資源，加大發債規模，致力在經濟周期內維持政府收支平衡。



（二）秉持“開源為輔”及“能者多付”的原則，我們已提交條例修訂草案，將一億元以上的住宅物業交易印花稅由百分之四點二五調高至百分之六點五，適度增加收入，預計每年額外收入約10億元。



（三）繼去年從六個種子基金回撥615億元到政府帳目，我們已全面檢視其餘36個設於政府帳目外的基金，建議在二○二六至二七年度從七個基金回撥約158億元和整合六個基金，我們上星期五已向財經事務委員會匯報檢討結果。另外亦會向立法會提交決議，讓債券基金的累計盈餘約370億元在年內轉撥至政府綜合帳目。



（四）本年度基本工程開支預算約1，280億元，在中期財政預測五年間將維持相若水平。為支持北部都會區及其他基建項目，在不影響外匯基金保持香港貨幣金融體系穩定健全的前提下，我們會從外匯基金去年的投資收入轉撥1，500億元至基本工程儲備基金，分兩期在本財政年度及下一個財政年度進行。今早，行政長官會同行政會議已經批准了相關安排。



我們未來五年會每年發行約1，600億元至2，200億元的債券融資，提升政府發債上限至9，000億元。政府債務與本地生產總值的比率將維持在百分之十四點四至百分之十九點九，這水平仍遠低於大部分先進經濟體，屬於非常穩健水平。我們日後會發行更多較長年期的債券，讓現金流年期更配合工程的資金需要。立法會已完成有關審議，期望議員會支持通過這項決議案。



庫務科亦會推行以下措施支援市民和企業，並鞏固香港的國際金融和貿易中心地位：



（一）為促進產業發展和加強招商引資，我們會在年內提交條例修訂草案，提供半稅或稅率為百分之五的稅務優惠。



（二）我們會協助財政司司長成立“稅務政策諮詢委員會”，吸納工商專業人士的意見，以制定更好支持經濟發展的稅務政策。首次會議預計在年中召開。



（三）香港至今已簽訂57份全面性避免雙重課稅協定。我們會持續拓展協定網絡，吸引企業來港，促進香港企業拓展海外市場。



（四）國際稅務方面，我們計劃在年中提交條例草案，以期在未來兩年分別實施加密資產申報框架和新修訂共同匯報標準，配合國際間增加數碼資產稅務透明度和打擊跨境逃稅。



（五）為減輕受薪人士的稅務負擔，並配合政府鼓勵生育的政策，我們已就《財政預算案》提出的增加免稅額及扣除上限、一次性稅務寬減和一次性差餉寬減向立法會提交立法建議。



主席，我和同事樂意解答議員的提問。多謝主席。