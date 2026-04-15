【
大
中
小
】 【
打 印
】
澤連斯基簽署法案延長軍事稅徵收期限
http://www.CRNTT.com
2026-04-15 11:24:37
烏克蘭總統澤連斯基（資料圖）
中評社北京4月15日電／烏克蘭總統澤連斯基4月14日簽署第15110號法案，規定在衝突結束後繼續徵收5%的軍事稅，為期三年。據介紹，該措施是國際貨幣基金組織繼續向烏克蘭提供財政援助的條件之一。烏克蘭財政部表示，此舉預計將為烏國家預算增加超過1400億格裡夫納資金，用於國防、重建及基礎設施領域。
來源：央視新聞客戶端
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
俄烏互相指責對方違反停火協議
(2026-04-13 10:57:28)
俄羅斯烏克蘭互相指責對方違反停火協議
(2026-04-12 17:47:25)
俄國防部稱俄烏互換175名被俘人員
(2026-04-12 10:31:55)
俄稱打擊烏軍多個目標 烏稱打擊俄油庫
(2026-04-12 10:25:10)
澤連斯基：烏已開始接收新一批“愛國者”導彈
(2026-04-11 10:28:00)
俄稱打擊烏軍用機場 烏稱擊落大量無人機
(2026-04-06 08:44:36)
烏克蘭：美總統特使或於月中到訪
(2026-04-05 09:59:09)
烏克蘭動員女性上戰場引發爭議
(2026-04-05 03:25:21)
中東戰事如何影響俄烏“棋局”
(2026-04-03 05:30:23)
澤連斯基：伊朗戰事長期化對烏克蘭非常不利
(2026-04-01 11:54:18)