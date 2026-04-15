澤連斯基簽署法案延長軍事稅徵收期限

烏克蘭總統澤連斯基（資料圖） 中評社北京4月15日電／烏克蘭總統澤連斯基4月14日簽署第15110號法案，規定在衝突結束後繼續徵收5%的軍事稅，為期三年。據介紹，該措施是國際貨幣基金組織繼續向烏克蘭提供財政援助的條件之一。烏克蘭財政部表示，此舉預計將為烏國家預算增加超過1400億格裡夫納資金，用於國防、重建及基礎設施領域。



來源：央視新聞客戶端