馬斯克疑進駐TikTok　首片吸粉逾10萬

近日一個用戶名為＠elonmusk並帶有認證標識的賬號出現在TikTok。(資料相) 中評社香港4月15日電／自2022年收購Twitter並轉型為X以來，馬斯克一直以該平台作為其唯一發言途徑，但近日一個用戶名為＠elonmusk並帶有認證標識的賬號出現在TikTok，該賬號首條約2分鐘的影片中，“馬斯克”暢談未來願景，內容包括旗下公司SpaceX和特斯拉等的成就與宣傳素材，又展示了旗下腦機介面公司Neuralink及隧道挖掘初創公司Boring Company的內容，疑似為即將迎來世紀IPO的SpaceX造勢。



據《紐約時報》報導，“馬斯克”的TikTok賬號目前粉絲量已達10.46萬，其首發影片標題為“TikTok首秀 Ad Astra”，是一句意為“駛向星辰”拉丁語，已獲得超過210萬次觀看，但馬斯克似乎並未在X平台分享同一影片。



同時，Instagram上亦出現一個名為＠elonmusk並帶有認證標識的賬號，擁近1.8萬名追蹤者，惟目前未發佈任何內容。



報導指，相關賬號開始活躍之際，正值馬斯克推動SpaceX世紀IPO的關鍵階段。因此，馬斯克需要建立廣泛的公眾關注度，以便SpaceX能從投資者處籌集數十億美元資金。



值得留意的是，馬斯克此前對這些平台態度感十分不屑。2022年他曾短暫禁止用戶在X平台推廣包括Instagram和Facebook在內的其他社交賬號。他在2018年刪除了特斯拉和SpaceX在Facebook上的頁面，並表示已刪除個人Instagram賬號，更在近期接受訪問時稱擔心Instagram會導致更多不快樂。



馬斯克2023年又在《紐約時報》DealBook峰會上表示已停止使用TikTok，理由是覺得該應用的人工智能正在“探測”他的思維，並稱這款應用令人上癮且充斥著反猶太內容。



對此，馬斯克、TikTok及Instagram母公司Meta均未回應置評要求，報導亦無法獨立證實馬斯克是否為這兩個賬號的幕後主人。