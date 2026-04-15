富權：從巴西一中立場看葡語國家涉台態度

中評社香港4月15日電／澳門新華澳報14日發表富權文章：從桑路易“一中”言論看葡語國家涉台態度。以下為文章內容。



在中共總書記習近平會見中國國民黨主席鄭麗文的隔日，巴西駐台北商務辦事處處長桑路易在接受“偏綠”媒體《上報》專訪時，重申巴西“一中”政策立場，強調“台灣是中國的一部分”，並指出巴西長期奉行“一個中國”政策，不承認台灣為“獨立國家”，且世界上大多數國家也都持相同立場。他進一步提到，就連在台灣內部，也有重要人物認同此觀點，例如中國國民黨主席鄭麗文也曾表達類似立場，因此巴西的立場並無特殊之處。



桑路易這番“一中”表態談話頗為罕見及特殊。其一是其身份是巴西的“駐台代表”，按照以往習慣，與中華人民共和國建交的國家，即使是出於雙方貿易等原因而在台灣地區設駐半官方的代表機構，為顧及“地主”的“感受”，也鮮有就“一中”政策公開表達意見，而桑路易卻是敢於“吃螃蟹”，打響了“第一槍”。正因為如此，民進黨當局就氣得“生蝦咁跳”“貓刮咁嘈”，甚至有人提出要將桑路易列為“不受歡迎的人”。



其二是桑路易的“一中”表態，是在接受《上報》表達的。桑路易究竟是應《上報》之邀還是主動提出接受《上報》專訪，我們未能得知，但無論如何，由於《上報》是傾向“泛綠”（民進黨）或親本土陣營，立場大致屬於“親美抗中”的自由派或中間“偏綠”的媒體，其立場觀點傾向強調台灣主體性、批判中國大陸對台影響，並在重大選舉中表現出對親中路線的抗拒，因而桑路易在“偏綠”媒體發表“一中”言論，其效果及效應比在“偏藍”媒體更強，更具公信力及影響力。



實際上，陸委會副主委梁文傑就坦言，這正是他們“所擔心的後果之一”，擔心此舉會在國際社會造成“錯誤訊息”。這暴露了民進黨當局“氣得紮紮跳”的真實心態。



桑路易是一位資深外交官，擁有超過三十五年的外交資歷，曾派駐墨西哥、烏拉圭、厄瓜多爾等國，於二零二四年八月接任巴西駐台北商務辦事處處長。桑路易的言論被普遍認為是經過深思熟慮的官方立場。此事件的爆發與鄭麗文近期的“和平之旅”有關，鄭麗文訪陸期間釋出的善意訊號，打破了民進黨當局“台灣內部無人認同一中”的敘事框架，促使巴西代表公開點破現實。這番言論直接戳破了民進黨當局苦心經營的“國際幻覺”，作為金磚國家成員及重要貿易國，巴西代表的直言不諱被視為國際風向變化的信號，顯示在中美博弈的大背景下，越來越多國家選擇在台灣問題上表明務實態度。



當然，桑路易作為巴西的代表，必須嚴謹遵守國家的政策立場。而巴西聯邦共和國自一九七四年八月十五日與中華人民共和國建立外交關係之後，就一直遵循“建交聯合公報”所揭櫫的“一個中國”原則，承認台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。巴西奉行“一個中國”政策，核心原因是基於對國際法和聯合國決議的尊重，同時契合其獨立自主的外交傳統與現實國家利益。這一立場不僅關乎原則，也深度綁定中巴之間日益緊密的經貿與戰略合作。

