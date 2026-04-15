國台辦4月15日例行發布會全文

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月15日電（記者 陳思遠）國台辦發言人陳斌華4月15日主持例行新聞發布會，並就國民黨主席鄭麗文訪問大陸、大陸發布十項促進兩岸交流合作政策措施、和平統一後台灣“七個更好”、再次促請台方全面恢復兩岸空中直航、賴清德發文提及“與台灣關係法”及美國對台“六項保證”、賴清德即將訪問斯威士蘭、近期兩岸交流情況等熱點議題回答記者提問。以下是問答全文：



陳斌華：各位記者朋友，大家好。歡迎前來參加國務院台辦例行新聞發布會。現在請大家提問。



新華社記者：4月10日，習近平總書記在京會見中國國民黨主席鄭麗文，並發表了重要講話。請對講話精神予以闡釋，國台辦將如何貫徹落實？



陳斌華：4月10日，中共中央總書記習近平在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團，就推進兩黨關係、兩岸關係發表了重要講話。這是時隔10年兩黨領導人再次會面，開啟了國共兩黨交往的新篇章，具有重要意義。習近平總書記的重要講話統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，把握歷史大勢和世界發展大勢，著眼中華民族整體利益和長遠發展，立意高遠，內涵豐富，飽含深情，為兩岸關係發展進一步指明了方向，是做好新時代對台工作的根本遵循和行動指南。



習近平總書記在講話中就兩岸關係發展提出了4點意見，深刻闡明新形勢下推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業的大政方針，揭示兩岸同胞同屬中華民族、都是中國人，傳承弘揚中華文化，強化正確認同，促進同胞心靈契合的重大意義；揭示兩岸同屬一個中國，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，守護中華民族共同家園的堅定決心；展現我們繼續秉持兩岸一家親理念，推動兩岸交流融合，增進同胞民生福祉的誠意善意；激勵兩岸同胞團結奮鬥，攜手共創祖國統一、民族復興的美好未來。



習近平總書記的重要講話貫通歷史、現在、未來，彰顯世界級領袖的格局胸襟氣度，體現了為兩岸謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興的使命情懷和歷史擔當，飽含著對台灣同胞的關心關愛和深情厚意，引發海內外中華兒女強烈共鳴和國際社會熱烈反響，必將對兩岸關係發展產生重大深遠影響。



我們將深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神，堅持“九二共識”，廣泛團結台灣同胞，深化兩岸交流合作、融合發展，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一、民族復興偉業。希望廣大台灣同胞順應歷史大勢，堅守民族大義，與我們一道堅定守護中華民族共同家園，共創中華民族綿長福祉，共享祖國統一、民族復興偉大榮光。



人民日報記者：中國國民黨主席鄭麗文率國民黨訪問團在大陸參訪備受關注，請問如何評價鄭麗文一行此訪？取得哪些成果？對今後兩岸關係發展將產生哪些影響？



陳斌華：應中共中央和習近平總書記邀請，中國國民黨主席鄭麗文率中國國民黨訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。習近平總書記10日上午在北京會見了鄭麗文主席並發表重要講話，為兩黨關係、兩岸關係發展指明了方向，在海峽兩岸和國際社會產生重大深遠影響。國共兩黨領導人時隔10年再次會面，對兩黨關係、兩岸關係發展具有重要意義。



為推動兩岸關係和平發展、增進同胞親情福祉，中央台辦經商有關部門，受權發布了十項促進兩岸交流合作的政策措施，受到廣大台灣同胞的廣泛好評和熱烈歡迎。