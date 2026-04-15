中國陸軍第77集團軍某防空旅體系化演練

該旅組織實彈射擊訓練（資料照片）。 中評社北京4月15日電／川北腹地，川北腹地，中國陸軍第77集團軍某防空旅體系化演練剛落下帷幕，一場復盤檢討就在指揮所裡展開。



“戰場打不贏，一切等於零。唯有真打實備，才能不辱使命。”總結發言時，該旅旅長的一席話擲地有聲，能打仗、打勝仗是軍人的最大政績。面向未來戰場，面對使命任務，我們決不能安於現狀、貪圖安逸、樂而忘憂，必須以時不我待、只爭朝夕的緊迫感攻堅克難，不斷提升部隊戰鬥力。



頭腦的清醒，來自該旅黨委一班人對“政績為誰而樹、樹什麼樣的政績、靠什麼樹政績”的正確認知。近年來，該旅官兵牢固樹立戰鬥力這個唯一的根本的標準，向戰發力、為戰攻堅，不斷提升打仗本領，努力把部隊鍛造成為克敵制勝的防空利劍。



衹有以打仗心態準備打仗，才能夯實勝利的基礎



那次被稱為“直擊靈魂”的經歷，該旅官兵至今難忘——



過去，在日常基礎課目抽考中，該旅官兵成績優秀率始終保持在95%以上。一次，上級組織紅藍對抗演練，結果讓人大跌眼鏡：該旅綜合評定排名墊底。



“考場獲得滿分的‘優等生’，到了演訓場怎麼成了‘吊車尾’？”旅領導的發問引人深思。



該旅旅史長廊裡，一張泛黃的訓練曲線圖記錄著曾經的尷尬。圖中顯示，儘管該旅裝備多次更新換代，但部隊的核心戰鬥力指標——抗擊成功率，長時間不見明顯提升。旅黨委一班人在專題民主生活會上剖析認為：問題的根子在於政績觀出現偏差。

