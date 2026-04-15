克魯曼：中國主導的能源未來提早到來

2008年度諾貝爾經濟學獎得主保羅·克魯曼。(新華社資料圖) 中評社香港4月15日電／美國與伊朗的軍事衝突，使能源要道荷莫茲海峽受阻，各國開始考慮增加再生能源的比重，全球能源版圖將隨之改寫。



中時新聞網報導，美國與伊朗的軍事衝突，使能源要道荷莫茲海峽受阻，各國開始考慮增加再生能源的比重，全球能源版圖將隨之改寫。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）認為，最大贏家將是中國，因為中國大陸主導再生能源基礎設施的生產，在此情況下，由“中國主導的能源未來”提早到來。



綜合外媒報導，中國大陸在過去幾年強化能源自主，並加速發展再生能源，供應鏈龍頭地位穩固，克魯曼特別關注“電氣化技術”包括太陽能電池板、風力渦輪機及電動車產業，在再生能源的核心，具有絕對的主導地位。



克魯曼強調，大陸有能力為那些努力擺脫化石燃料的國家提供能源，且已經證明在再生能源應用上的實力，使大陸企業在全球競爭具有極大的優勢。當美國總統特朗普對能源革命持仇視態度，中國將成為最大贏家。



克魯曼駁斥，大陸“積極發展再生能源，自己卻不使用”的外界誤解，反而正在利用自身龐大的資源與能源規模，累積其他國家無法比擬的經驗與技術，“就算哪天特朗普真的放下對化石燃料的執念，中國在再生能源製造領域的領先地位恐已無法撼動。”



事實上，美伊戰爭開打以來，從能源發展的角度來看，大陸獲得利多已成為集體共識，近年擴大石油儲備，積極推動能源轉型，石油與天然氣在發電的占比下降，再生能源比重拉高至40%，再再顯示成效與對抗波動的實力。