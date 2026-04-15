國台辦：賴清德改變不了台獨必然敗亡結局

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月15日電（記者 陳思遠）國台辦發言人陳斌華4月15日在例行新聞發布會上就賴清德發文提及“與台灣關係法”及美國對台“六項保證”表示，我們歷來堅決反對美方所謂“與台灣關係法”及“六項保證”，賴清德當局不管編列多少預算、買了多少武器，都是自不量力、以卵擊石，都改變不了甚至會加速實現“台獨”必然敗亡的結局。



有記者提問說，賴清德近日發文提及“與台灣關係法”及美國對台“六項保證”，是印太區域穩定安全的關鍵基石；和平必須靠實力，實力必須靠長期投資，並要求台灣地區民意機構盡快通過防務特別預算。請問對此有何評論？



陳斌華指出，美方所謂“與台灣關係法”及“六項保證”嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際關係基本準則，是完全錯誤和非法、無效的，我們歷來堅決反對。



陳斌華表示，賴清德當局不斷迎合美國炒作的“印太”概念，主動充當美國“以台遏華”馬前卒，其所謂“投資實力”實際就是在“投資戰爭”，就是在“以武謀獨”。在我們捍衛國家主權和領土完整的強大實力面前，賴清德當局不管編列多少預算、買了多少武器，都是自不量力、以卵擊石，都改變不了甚至會加速實現“台獨”必然敗亡的結局。