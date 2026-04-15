外貿首季增速創5年最高！重回兩位數增長

今年一季度，中國外貿起勢有力、開局良好。圖為4月13日，出口科特迪瓦的車輛在山東港口煙台港裝入中非班輪。新華社 中評社香港4月15日電／今年一季度，中國外貿起勢有力、開局良好。據海關統計，一季度，中國貨物進出口11.84萬億元（人民幣，下同），同比增長15%。其中，出口6.85萬億元，增長11.9%；進口4.99萬億元，增長19.6%。在14日的國新辦發布會上，海關總署副署長王軍介紹2026年一季度進出口情況時指出，一季度進出口超過11萬億元，為歷史同期首次，季度增速也是近5年最高。中國外貿基礎穩、活力足、動能強。截至一季度，中國進出口總值已連續12個季度保持在10萬億元以上，增速自2022年四季度以來重回兩位數增長。



香港文匯報報導，王軍指出，一季度進出口數據具備規模創歷史同期新高、各類經營主體全面增長、市場多元化進一步鞏固拓展、出口新動能持續發力、內需擴大帶動進口增長等5個特點。他特別提到，中國民營企業進出口6.78萬億元，增長16.2%，佔中國進出口總值的比重進一步提升至57.3%。同時，多元化市場方面，中國對共建“一帶一路”國家進出口為6.06萬億元，增長14.2%，佔進出口總值的51.2%。



多元化市場格局讓外貿根基穩固



談及中國一季度外貿實現良好開局的原因，王軍指出，關鍵在於中國外貿基礎穩、活力足、動能強。到今年一季度，中國進出口總值已連續12個季度保持在10萬億元以上，增速自2022年四季度以來重回兩位數增長。



“一季度，中國對歐盟等發達經濟體的進出口整體保持增長，對東盟、拉美、非洲等地區進出口增速都在兩位數以上。多元化的市場格局讓中國外貿根基扎實穩固。”他還透露，一季度，中國有進出口記錄的企業達61.8萬家，其中民營企業超過54萬家，外貿主力軍的地位進一步鞏固。外資企業深耕中國、服務全球，一季度，出口、進口分別增長10.8%和23%，國有企業繼續發揮穩鏈保供作用，進口增長7.5%，佔整體進口的20.9%。

