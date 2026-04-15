國台辦：美方對國共兩黨領導人會談說三道四

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月15日電（記者 陳思遠）國台辦發言人陳斌華4月15日在例行新聞發布會回應美國國務院發言人評論此次國共兩黨領導人會談時表示，我們與中國國民黨進行了具有重要意義的對話，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，而不是整天說三道四，干涉中國內政。



有記者提問說，對於此次國共兩黨領導人會談，美國國務院發言人稱，兩岸有意義的交流應聚焦在大陸與台灣“民選政府”之間不設前提的對話，包括與所有台灣政黨的互動，美國反對任何一方單方面改變現狀，敦促大陸開展有意義的對話，停止在軍事、外交及經濟上對台施壓。請問對此有何評論？



陳斌華指出，我們剛與中國國民黨進行了具有重要意義的對話，雙方互動的政治基礎或者說前提就是堅持“九二共識”、反對“台獨”。我們願意在這一共同政治基礎上，加強同台灣各政黨、團體和各界人士交流溝通，增進互信，共同為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。



陳斌華表示，世界上衹有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，這是真正的台海現狀。民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，不斷勾連外部勢力進行謀“獨”挑釁，是台海現狀的破壞者，是台海和平穩定的最大亂源，是台海局勢緊張動蕩的始作俑者。



陳斌華強調，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理涉台問題，而不是整天說三道四，干涉中國內政。