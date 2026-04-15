紐約時報：歐洲人不再對特朗普卑躬屈膝

歐洲人不再對特朗普卑躬屈膝成為熱話。 中評社香港4月15日電／紐約時報中文網10日發表文章：歐洲人不再對特朗普卑躬屈膝。



“當我們認真對待一個事的時候，我們不會每天都說和前一天完全相反的話，”法國總統埃馬紐埃爾·馬克宏上週說道，並尖銳地補充道：“而且，也許，一個人不應該每天都發言。”



這聽起來像是一個成年人居高臨下地訓斥一個吵鬧的孩子，而這很可能正是法國總統的本意。他的這番訓誡針對的當然是唐納德·特朗普。馬克宏是在美國總統又一場粗魯的咆哮之後不久發表這番言論的，那次咆哮中包含了對法國總統及其妻子的無禮評論。



馬克宏是為數不多的幾乎從特朗普第一個任期第一天起就與他打交道的歐洲領導人之一。他從最初的順從和假裝友好，轉變為如今公開的指責，這反映出歐洲領導人和民眾對美國總統的尊重已經下降到何種程度。特朗普對伊朗發動的戰爭事先未與北約盟國商議，這些盟國隨後也拒絕參與，這清楚地表明歐洲人不再把特朗普視為事實上的“自由世界領袖”而唯其馬首是瞻。



特朗普關於馬克宏及其妻子的評論是在與基督教領袖和親密盟友共進復活節午餐時發表的。這些話原本不打算公開，但不知何故還是流到了YouTube上，並在那上面存在了足夠長的時間，並被下載和廣泛傳播。這些言論有著特朗普一貫的咆哮風格，充滿怨恨、惡意和粗俗：除了嘲笑馬克宏夫婦，他還猛烈抨擊北約和最高法院。影片中尤其令人不安的是，特朗普的靈修顧問葆拉·懷特將總統比作耶穌基督。（“你被背叛、被逮捕。還受到莫須有的指控，”她說道。）



但那次午餐談話只是一個短暫的風波。在此期間，被伊朗戰爭不利局面激怒的特朗普放任自己發出要消滅該國的激烈威脅。“週二是伊朗的發電廠日和橋樑日，打包到一起了。前所未有！！！打開他媽的海峽，你們這些狗雜種，否則你們將活在地獄里——等著瞧吧！”這是特朗普在復活節週日上午決定發布的帖子，最後還平白無故地加上了一句“讚美安拉”。週二，他宣稱“整個文明今晚將消亡，永不復返”，實際上是在威脅嚴重違反《日內瓦公約》。在距離那個世界末日般的晚上8點最後期限還有88分鐘時，特朗普退縮了。



曾幾何時，特朗普連珠炮般的侮辱、謊言、髒話、威脅和惡意會讓外國領導人質疑特朗普是否在故意表現得令人討厭以達到某個目的——比如迫使歐洲盟國為北約支付更多費用，或者作為理查德·尼克森總統發明的“瘋子理論”策略的變體，試圖讓對手相信總統危險且不可預測。他們曾試圖用讚美和盛大儀式來安撫特朗普，希望引導他走向更有建設性的方向。



但在特朗普重返白宮一年多之後，歐洲以及世界上許多其他國家已經得出結論：無論如何卑躬屈膝，都只能換來他短暫的認可。第二屆特朗普政府上台伊始就對盟友和對手同時發動無差別的關稅攻勢；公然要求丹麥將格陵蘭島割讓給美國；以及如今在與以色列共同襲擊伊朗——一個影響了全世界的行動——之前完全不與歐洲盟國協商，這些都已打破了大多數歐洲人最後的幻想：特朗普絕非一個可預測、講道理的夥伴，而是一個不可預測、報復心強且無法控制的危險人物。



特朗普目前對北約的不滿在於，沒有任何一個成員國響應他提供軍事幫助以打開霍爾木茲海峽的呼籲，這讓人質疑他是否會試圖讓美國退出北約，或者這個聯盟現在是否還有任何意義。然而，到目前為止，這並未說服任何歐洲領導人屈服，儘管特朗普不斷嘲諷。英國首相基爾·斯塔默表示，他將堅持自己在戰爭問題上的立場，“不管有什麼噪音。”上個月，德國國防部長鮑里斯·皮斯托里烏斯也表達了類似態度：“這不是我們的戰爭。”特朗普對此的回應是稱北約盟國為“懦夫”。

