國台辦：民進黨當局嘴上說溝通、實際在挑釁

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月15日電（記者 陳思遠）對於中國國民黨主席鄭麗文率團來大陸訪問，台陸委會主委邱垂正稱，政黨交流不能取代官方機制，唯有與“台灣政府”溝通，兩岸關係才能良性發展。國台辦發言人陳斌華4月15日在例行新聞發布會上表示，堅持“九二共識”、反對“台獨”是兩岸溝通對話的基礎，民進黨當局嘴上說溝通、實際在挑釁，是典型的口是心非、兩面做法。



有記者提問說，對於中國國民黨主席鄭麗文率團來大陸訪問，台陸委會主委邱垂正稱，政黨交流不能取代官方機制，唯有與“台灣政府”溝通，兩岸關係才能良性發展。請問對此有何評論？



陳斌華指出，堅持“九二共識”、反對“台獨”是兩岸溝通對話的基礎。民進黨當局頑固堅持“台獨”立場、不斷進行“台獨”挑釁，是對兩岸關係和台海和平的最大現實威脅。他們嘴上說溝通、實際在挑釁，是典型的口是心非、兩面做法。



陳斌華表示，我們願在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，同台灣包括中國國民黨在內的各政黨、團體和社會各界人士一道，加強交流對話，為兩岸謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興，把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中。