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俄媒：延長美伊停火的討論正在進行中
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2026-04-15 11:44:34
中評社北京4月15日電／今日俄羅斯通訊社15日援引阿拉伯國家外交消息人士的話報導說，有關方正在討論延長伊朗和美國臨時停火的可能性。
消息人士稱：“目前正在討論延長將於4月22日結束的停火協議的提議。”
美國和伊朗於北京時間8日宣布停火兩周。雙方代表團11日至12日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行談判，未達成任何協議。
來源：新華社
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