AI重塑工程教育？中美院士港大議培養新範式

香港大學工程學院院長、機械工程教授及材料理論講座教授David Srolovitz（香港文匯網） 中評社香港4月15日電／13日，中美頂級院士與全球學者跨洋齊聚香港大學，共赴X－Dimension：工程科學前沿論壇暨工程教育與創新峰會。會議由香港大學工程學院牽頭舉辦，設置兩大核心環節：一是聚焦工程領域宏觀戰略的“爐邊談話”，圍繞應對全球重大挑戰、破解技術轉移難題、探尋人類智慧未來三大議題展開思想碰撞；二是聚焦實踐落地的圓桌會議，針對工程工具迭代、技術商業化鴻溝、現代工程師思維重塑等前沿問題進行深度探討。香港大學工程學院院長、機械工程教授及材料理論講座教授David Srolovitz表示，本次活動聚焦跨尺度、跨學科的未知領域探索，恰好契合現代工程學高度跨學科的發展特徵，有助於重新定義工程學未來方向，也能讓香港充分發揮連接內地與全球的科研橋樑優勢，推動中外工程科學創新與教育變革深度聯動。



AI顛覆傳統教育模式 工程教育或迎根本性變革



香港文匯網報導，面對AI技術的全面滲透，工程教育的傳統模式遭遇全新挑戰。多位參會學者結合教學與科研實踐，分享了AI對教育的深層影響與變革方向。香港大學機械工程系講席教授黃明欣表示，AI的普及不僅改變學生學習方式，更對高校教學提出全新要求。“當下學生可通過手機、AI工具隨時獲取學習資源，AR等技術也進一步提升了學習趣味性，這讓傳統課堂教學模式面臨考驗，也倒逼教育模式加快轉型。”黃明欣認為，AI雖在多學科交叉領域大幅提升知識獲取速度，但也對教師的教學能力提出更高挑戰——單一學科背景的教授，難以適配多學科交織的真實工程問題，目前學界仍在探索針對性的解決路徑。

