烏軍對克里米亞發動大規模襲擊

中評社北京4月15日電／新華社報導，烏克蘭國防部長顧問謝爾蓋·斯捷爾年科14日在社交媒體上說，烏克蘭軍隊夜間對克里米亞發動了大規模襲擊，克里米亞的辛菲羅波爾、費奧多西亞和刻赤地區響起爆炸聲。



此外，烏軍還襲擊了扎波羅熱地區梅利托波爾的一個變電站。