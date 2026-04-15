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烏軍對克里米亞發動大規模襲擊
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2026-04-15 12:06:17
中評社北京4月15日電／新華社報導，烏克蘭國防部長顧問謝爾蓋·斯捷爾年科14日在社交媒體上說，烏克蘭軍隊夜間對克里米亞發動了大規模襲擊，克里米亞的辛菲羅波爾、費奧多西亞和刻赤地區響起爆炸聲。
此外，烏軍還襲擊了扎波羅熱地區梅利托波爾的一個變電站。
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