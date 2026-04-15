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以軍持續襲擊黎巴嫩致2089人死亡
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2026-04-15 12:07:46
當地時間4月13日，黎巴嫩南部一處建築遭以色列空襲。
中評社北京4月15日電／當地時間4月13日，以色列持續襲擊黎巴嫩多個地區。據黎巴嫩公共衛生部13日消息，3月2日至4月13日期間，以色列在黎巴嫩發動的襲擊和空襲已造成2089人死亡，6762人受傷。
以色列國防軍13日下午發布消息稱，以軍監測到五枚火箭彈從黎巴嫩境內射向以色列北部，隨後啟動防空系統進行攔截，墜落的攔截碎片造成1人受傷。
來源：央視新聞客戶端
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