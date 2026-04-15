人行開展5000億元買斷式逆回購操作

中評社香港4月15日電／中國人民銀行4月14日發布公告稱，將於15日以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展5000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月（183天）。本次操作後，4月兩個品種的買斷式逆回購均為減量續作，合計淨回籠4000億元。



據證券時報報導，由於春節後居民現金回流銀行，疊加季末財政集中支出，4月以來金融機構普遍資金充裕，對央行流動性需求下降。東方金誠首席宏觀分析師王青向記者表示，4月買斷式逆回購減量續作，以及近期公開市場7天期逆回購連續“地量”操作，主要源於當前市場流動性偏鬆。近期隔夜資金利率（DR001）持續低於1.3%，1年期商業銀行（AAA級）同業存單到期收益率跌破1.5%，均處於低位水平。



隨著我國進一步向價格型貨幣政策調控框架轉變，公開市場操作量更多服務於利率調控目標，近期公開市場操作量減少，是多重因素疊加下的正常操作調整，而非總量的收緊。央行副行長鄒瀾此前在國新辦新聞發布會上明確表示，公開市場操作的目標，是引導隔夜利率在政策利率水平附近運行。



在王青看來，央行近期操作將避免市場利率過度下行、偏離政策利率，有助於穩定市場預期。隨著市場利率回升至政策利率附近，未來買斷式逆回購操作有望恢復淨投放。