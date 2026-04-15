美聯︰首季內地買家入市港樓創新高

中評社香港4月15日電／美聯物業分析師岑頌謙指出，據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名作分析，今年首季內地買家（以買家姓名的英文拼音鑒別）於本港一二手住宅市場的註冊量共錄3882宗，金額約426．9億元，較去年同期分別上升約52．5％及約92．8％，無論成交宗數抑或涉資規模均齊創有記錄以來的同期新高。



香港商報網報導，內地買家持續積極入市，若以單月計算，涉及內地買家的住宅註冊量已連續13個月超越千宗水平，金額亦連續10個月突破百億元，同創自2010年有記錄以來最長。隨著人民幣繼續走強，加上本港樓價穩步回升，住宅物業租金回報率高企，增加香港物業資產的吸引力，預計內地買家積極入市港樓的情況將會延續。



今年首季內地買家涉資共約426．9億元，其中一手物業金額高達約246．6億元，比起同期約180．4億元的二手住宅金額大幅高出約36．7％，可見內地買家購買力明顯傾向一手物業。



一手方面，今年首季內地買家涉及金額最多的新盤項目為西沙SIERRA SEA（約13．53億元）；其次為中環雅盈峰（約10．15億元）；排名第三的是西半山天禦（約10．06億元）。今年首季內地買家一手涉資金額最高的十大新盤中，啟德區佔4個，包括維港·灣畔（約8．66億元）、天璽·天（約7．22億元）、天瀧（約6．86億元）、天璽·海（約6．71億元），印證啟德新盤深受內地資金追捧。



二手方面，今年首季內地買家涉及二手金額較多的10個屋苑中，匯璽（約5．1億元）；愉景灣（約2．8億元）、寶翠園（約2．61億元）、名城（約2．4億元）、太古城（約2．11億元）、貝沙灣（約2．02億元）均涉及逾2億元。不難發現，涉資二手市場較多的物業不乏樓齡相對較新的屋苑，而傳統屋苑則相對較少。