中東局勢短期若緩和　港樓價有望升10%

中評社香港4月15日電／戴德梁行發表香港房地產市場2026年第一季回顧及展望。今年首季一、二手成交均見持續增長，第一季住宅成交宗數總計約18650宗，按年大升53%，按季升9%。季內多個焦點新盤銷情理想，一手成交約佔整體住宅交投數目的30%，全年樓價看升最多10%。



香港商報網報導，戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢稱，一手新盤去貨速度理想，二手市場潛在買家亦加快入市決定，市場購買力進一步釋放。中東地緣政治局勢雖然緊張，惟暫未對本港樓市構成明顯影響，住宅買賣合約數字於2、3月份均錄得超過6000宗。



展望後市，預期或有更多避險資金流入本港，支持本港拆息維持相對低位，對本港樓市構成一定支持。成交方面，預計今年住宅成交量有望達65000至70000宗水準。至於樓價走勢，若中東地緣政治局勢能於短期內緩和，相信對本港樓市影響將屬有限，全年樓價升幅有望達7%至10%。



戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明補充，來港人才帶動租賃需求強勁，租金指數再創新高，加上息口偏低，吸引投資者入市並加快租客及準買家決定。



甲樓租賃市場連續十個季度錄得正淨吸納量



甲級寫字樓方面，戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，甲樓租賃市場連續十個季度錄得正淨吸納量，核心區中區和尖沙咀的租金水平持續回升，按季分別上漲5.5%和0.4%，帶動第一季整體租金水平按季升2.4%，為2019年第一季以來整體租金首次連升兩季。商舖方面，第一季四個核心區一線街舖平均空置率進一步回落至4.2%，再創疫情以來新低。租金走勢方面，中環和銅鑼灣一線街舖租金按季分別升1.1%和 0.8%，旺角按季亦錄得0.6%輕微升幅；惟尖沙咀按季下調1.1%。