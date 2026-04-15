李家超：要把香港繁榮發展建在安全的基礎上

香港特區行政長官、香港特區維護國家安全委員會主席李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月15日電（記者 盧哲）香港特區行政長官、香港特區維護國家安全委員會主席李家超15日在“全民國家安全教育日”開幕典禮致辭表示，以高水平安全護航高質量發展，自己會堅決落實六項重任。李家超強調，要以高水平安全護航高質量發展，再以高質量發展保障高水平安全。要把香港繁榮發展建立在安全的基礎上，積極融入和服務國家發展大局，全力拼經濟、促發展、搞建設、惠民生。



“全民國家安全教育日”開幕典禮暨主題講座15日上午在香港會議展覽中心舉行。李家超在致辭中表示，作為特區首長、當家人，自己會領導特區包括行政、立法、司法機關，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，以高水平安全護航高質量發展，堅決落實六項重任。



第一，堅持中央的根本責任和特區的憲制責任相統一。李家超表示，必須在《憲法》和《基本法》的軌道上推進維護國家安全制度機制建設，把維護國家安全貫穿“一國兩制”實踐的全過程。必須不斷增強國家安全意識，準確實施《香港國安法》和《維護國家安全條例》，持續完善香港維護國家安全制度機制，全面提升維護國家安全的能力和水平。



第二，堅持把特區管治權牢牢掌握在愛國者手中。要堅持把政治安全擺在首位，維護政治安全，不僅要維護特區政權的安全，還要維護《憲法》確立的國家根本制度和國家政權的安全，《香港國安法》和《維護國家安全條例》已提供相關法律保障。我們要全面落實“愛國者治港”原則，不容許反中亂港勢力滲入管治架構；堅持和完善行政主導，實現有為政府和有效市場更好結合；確保特區管治權牢牢掌握在愛國者手中，發展壯大愛國愛港力量，推動行政與立法良性互動，既互相配合又互相制衡，不斷提升特區政府的治理效能。



第三，堅持法治、保障人權。李家超說，我們會堅持法治原則，堅持罪刑法定，嚴格區分罪與非罪的界限，法律不溯及既往，奉行無罪推定，一罪不兩審；保持香港普通法制度，持續完善維護國家安全的法律制度和執行機制，有利香港更好發揮法治固根本、穩預期、利長遠的保障作用。我們會堅持尊重和保障人權自由，《香港國安法》和《維護國家安全條例》依法保障香港居民根據《基本法》和國際公約適用於香港的規定享有的權利和自由，保障個人和組織依法行使權利和自由不受影響。



第四，堅持統籌發展與安全。李家超強調，推動發展，絕對不能忽視安全。要以高水平安全護航高質量發展，再以高質量發展保障高水平安全。香港維護國家安全的實踐，為市場注入了強大的穩定性、確定性、可預期性。要把香港繁榮發展建立在安全的基礎上，積極融入和服務國家發展大局，全力拼經濟、促發展、搞建設、惠民生。