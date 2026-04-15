周霽：相信香港能以高水平安全護航一國兩制

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任、香港特區維護國家安全委員會國家安全事務顧問周霽（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月15日電（記者 盧哲）“全民國家安全教育日”開幕典禮暨主題講座15日上午在香港會議展覽中心舉行。中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任、香港特區維護國家安全委員會國家安全事務顧問周霽在致辭時表示，特區各界維護國家安全的意識進一步增強。他相信，香港一定能不斷提升維護國家安全的能力和水平，以高水平安全護航“一國兩制”實踐行穩致遠。



周霽在致辭時談了三點認識。第一，進一步增強特區各界維護國家安全的意識。周霽說，當今世界變亂交織，一些國家和地區戰火紛飛，香港安定祥和的良好局面來之不易，值得我們倍加珍惜。近年來，特區扎實推進國家安全教育，香港國家安全展覽廳的參觀人數已經接近80萬人次，香港學界國安常識挑戰賽已經有651間學校，超過13.5萬名學生參賽，國安知識進課堂、紀律部隊開放等系列活動引發積極良好的反響，社會各界的國家安全意識持續增強。



周霽強調，維護國家安全沒有局外人，每個香港市民既是國家安全的受益者，也是當好國家安全的守護者。相信特區一定能夠繼續深入學習《“一國兩制”之下香港維護國家安全實踐》白皮書，創新方式開展國家安全教育，讓維護國家人人有責的理念更加深入人心，在全社會形成維護國家安全的強大合力。



第二，進一步築牢香港高質量發展的安全屏障。周霽表示，安全是發展的前提，發展是安全的保障。自香港國安法頒布實施以來，國際機構組織紛紛看好香港，香港多項國際排名位列世界前茅，安全港就是黃金港，香港安全的營商環境得到國際社會的廣泛認同，世界各地投資者以真金白銀為香港投下信心票。



他提到，當前國家“十五五”規劃為香港發展帶來新的歷史機遇，李家超行政長官和特區政府正在帶領全港市民著手制定本地首份五年規劃，相信特區一定能夠更好統籌發展和安全，統籌開放和安全，統籌傳統安全和非傳統安全，全方位築牢維護國家安全屏障，以新發展格局保障高質量發展、高水平開放，以香港自身更好發展為強國建設、民族復興的偉業作出新的、更大的貢獻。



第三，進一步提升維護國家安全的能力水平。周霽強調，維護國家安全衹有進行式，沒有完成式。近年來，特區持續完善維護國家安全的法律制度，有力開展維護國家安全的執法、司法，依法打擊危害國家安全的犯罪，依法公正審理危害國家安全的案件。特區維護國家安全工作始終在法治的軌道上進行。



周霽表示，當前世界百年未有之大變局加速演進，香港面臨的發展和安全環境仍有不少挑戰，相信特區一定能深入貫徹總體國家安全觀，全面落實愛國者治港原則，始終增強憂患意識，強化底線思維，防範各類風險，持續健全維護國家安全的法律制度和執行機制，嚴格依法執法、司法，不斷提升維護國家安全的能力和水平，以高水平安全護航“一國兩制”實踐行穩致遠。

