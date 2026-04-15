美以伊“停火兩周”第八天，最新動態

中評社北京4月15日電／參考消息網報導，4月15日，美國、以色列與伊朗“停火兩周”進入第八天。



伊朗譴責美國封鎖伊方港口嚴重侵犯伊主權。美軍中央司令部稱有逾1萬名美國軍人參與封鎖伊朗港口。美軍稱，封鎖伊朗港口最初24小時成功阻止6艘船只駛出伊方港口。



與此同時，伊朗總統將美伊談判失敗歸咎於美方，稱外交仍是伊方首選路徑。伊朗消息人士透露美伊本周可能恢復談判。特朗普表示，美伊未來兩天可能在巴基斯坦舉行第二次談判。巴基斯坦提議美伊再次談判。



對於以色列與黎巴嫩14日在美方主持下在華盛頓舉行會談一事，美國國務卿呼籲以黎抓住達成和平的“歷史性機遇”。以色列外長薩爾稱正尋求與黎巴嫩實現“和平及關係正常化”。他強調，以黎不存在任何重大爭端，“問題在於真主黨”。以黎已同意未來舉行直接談判。與此同時，以軍與黎真主黨繼續激烈交火。



以下為截至北京時間15日上午8時的最新動態：



伊朗譴責美國封鎖伊方港口嚴重侵犯主權



據法新社14日報導，伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼在致聯合國秘書長古特雷斯的信件中說，對伊朗港口實施海上封鎖嚴重侵犯伊方主權和領土完整。



伊拉瓦尼說，這一“非法”封鎖還嚴重違反國際海洋法的基本原則。

