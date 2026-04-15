國台辦答中評：民進黨攻擊鄭麗文言論荒謬

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月15日電（記者 陳思遠）大連海事局近日宣布在黃海北部部分海域實彈射擊，引來民進黨方議論。15日上午，國台辦發言人陳斌華對此回答中評社記者提問時表示，民進黨政客的荒謬言論，如果不是不學無數，就是心術不正。



香港中評社記者問道，大連海事局近日宣布在黃海北部部分海域實彈射擊，民進黨發言人對此稱，“鄭麗文種下的和平種子還沒發芽，就直接被中共的炮彈打臉”。有台灣網友指出，＂演習地距離台灣1200公里以上，民進黨地理老師在哭＂。請問對此有何評論？



陳斌華表示，這些民進黨政客如果不是不學無術，那就是心術不正。對他們這些荒謬言論，我想不只是他們的地理老師會哭，他們的歷史、語文、思想品德的老師也會哭暈在廁所裡。



陳斌華說，東拉西扯、牽強附會、胡編亂造、偷梁換柱，是民進黨政客慣用的欺騙伎倆，目的是攻擊為兩岸謀和平、為同胞謀福祉的政治對手。台灣民眾對此看得很清楚。



此外，有媒體指出，鄭麗文公開表達願在訪問大陸前後與賴清德會面溝通，並誠心等待邀請，但未收到賴清德任何正面回應。陳斌華回應說，鄭麗文主席率中國國民黨訪問團訪問大陸，順應了島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，對推動兩岸關係和平發展、維護台灣同胞利益福祉具有積極、重要的意義。而賴清德當局頑固堅持“台獨”分裂立場，處心積慮阻限破壞兩岸交流合作，違背民意，大失人心。



陳斌華表示，和平與戰爭、對話與對抗、合作與爭鬥，是截然不同的兩條道路。因此，我用《論語》的一句名言來回應你的提問，那就是“道不同，不相為謀”。