夏寶龍：以高水平安全護航香港由治及興

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍以視頻方式出席開幕典禮並發表致辭（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月15日電（記者 盧哲）“全民國家安全教育日”開幕典禮暨主題講座15日上午在香港會議展覽中心舉行。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍以視頻方式出席開幕典禮，並發表致辭。夏寶龍就“以高水平安全護航香港由治及興，開創‘十五五’時期‘一國兩制’事業新局面”，提出四點意見。夏寶龍強調，有安全才有發展，沒有安全一切都無從談起，衹有守住安全底線，才能贏得發展、贏得未來。



夏寶龍指出，以高水平安全護航香港由治及興，需要深刻理解香港從由亂到治走向由治及興的內在邏輯，倍加珍惜來之不易的良好局面。香港回歸以來的實踐證明，安全是香港繁榮穩定的基石、須臾不可離。香港從由亂到治走向由治及興的歷程深刻昭示我們：有安全才有發展，沒有安全一切都無從談起，衹有守住安全底線，才能贏得發展、贏得未來。香港有今天的局面殊為不易。希望大家不斷增強維護國家安全的意識，持續築牢維護國家安全的屏障，共同把香港良好局面維護好、鞏固好、發展好。



夏寶龍指出，以高水平安全護航香港由治及興，需要清醒認識安全不是一勞永逸的，對影響香港繁榮穩定的各種風險隱患時刻保持警惕。我們要強化底線思維，時刻提高警惕。反中亂港分子還在處心積慮地伺機反撲，我們絕不允許他們把已經恢復安寧的香港再搞亂。大家要警惕外部勢力插手干預的風險、警惕地緣政治帶來的風險、要警惕公共安全領域存在的風險。



夏寶龍強調，以高水平安全護航香港由治及興，需要搶抓百年變局下的戰略機遇，主動對接國家“十五五”規劃、加快推動香港高質量發展。安全已成為香港發展的優勢。在“十五五”新征程上，香港要順應時代潮流，主動識變應變求變，在變局中開新局，以香港所長服務國家所需，加快推動香港由治及興。要著力強化規劃引領、要著力鞏固提升傳統優勢、要著力推進科技創新。



夏寶龍還強調，以高水平安全護航香港由治及興，需要全社會共同努力和守護，匯聚共建美好香港的磅礴力量。他特別提到了對特區政府、立法司法機關、工商界和企業家、各大高校和青年的期望。



夏寶龍說，相信特區政府一定會切實履行好“當家人”和“第一責任人”的職責，更好統籌發展“第一要務”和安全“頭等大事”，集眾人之智編制實施好首個五年規劃，把高效市場和有為政府更好結合起來，切實解決改革發展中的矛盾和問題，以更有力舉措推動香港由治及興。相信立法、司法機關一定會自覺尊重和維護行政主導，與行政機關各司其職、各負其責、協作配合，為“十五五”時期香港高質量發展提供有力法治保障。