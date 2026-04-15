美參議院民主黨領袖：對伊朗戰事是史詩級失敗

中評社香港4月15日電／美國參議院民主黨領袖查克·舒默14日在參議院發表講話，抨擊美國總統特朗普對伊朗發動的戰事是“史詩級失敗”，參議院民主黨人將於本周根據《戰爭權力法》提出一項新的議案以示反對。



舒默在講話中說，特朗普近日宣稱對伊朗戰事取得勝利，但“對大多數美國人來說，這（場戰事）完全是一場災難。幾乎在方方面面，今天的情況要比特朗普發動這場戰爭前更糟”。



舒默批評認為，這場戰事讓霍爾木茲海峽通航情況、汽油價格、美國國際地位和信譽都變得“更糟”，帶來“徹頭徹尾的混亂”。他表示，特朗普“從未清楚闡述過（對伊戰事的）勝利是什麼樣子”。相反，“他在一個又一個魯莽的想法之間搖擺不定，既沒有戰略，也沒有計劃，更沒有盟友間的合作。”



新華社援引報導，舒默說，“這不是‘史詩怒火’行動”，“史詩級失敗”才是這場戰事更為恰當的名稱。



舒默還表示，戰事已過去45天，在此期間國會一直被擱置一旁，美國憲法不允許這樣做。鑒於此，參議院民主黨人將於本周根據《戰爭權力法》提出一項新議案，以反對美國對伊朗發動的戰事。共和黨人要作出選擇，是在站在美國人一邊，還是站在特朗普這場失敗的戰事一邊。



2月28日，美國和以色列對伊朗發動軍事打擊。美國國防部稱，對伊朗軍事打擊的名稱是“史詩怒火”行動。



1973年美國國會通過《戰爭權力法》，禁止美國總統在沒有得到國會批准的情況下將美國置於武裝衝突中。