亞馬遜首個全球智能樞紐倉在深圳開倉

中評社香港4月15日電／亞馬遜15日宣布，其首個亞馬遜全球智能樞紐倉(Global Warehousing and Distribution, GWD)在深圳正式向賣家開放。



據介紹，GWD是亞馬遜在貨源地建立的一站式批量倉儲、分撥服務，涵蓋倉儲、報關清關、跨境運輸和庫存調撥等服務，無縫銜接全球亞馬遜物流(FBA)網絡。目前，深圳GWD已支持向美國站點的亞馬遜運營中心發貨，未來將逐步擴展至歐洲、日本等站點，並計劃在長三角地區增設新倉。



長期以來，跨境賣家拓展海外市場面臨高成本、高風險和運營複雜等挑戰。傳統模式下，賣家需提前將大批貨物發往目的國海外倉，一旦銷售不及預期，易造成庫存積壓和資金占用。而GWD通過在本地建立智能樞紐，允許賣家先在境內批量存儲，再根據實際銷售情況靈活調撥至不同國家的運營中心，避免“重倉押注”。



據新華社報導，首批試用企業反饋積極。深圳閃電科技創始人陳浚彬表示，其寵物儲糧桶產品生產周期長，對補貨時效要求高，GWD的靈活船期和簡化報關流程使其整體物流周期縮短3天至2周；倍思奇創新科技物流負責人郭洪濤認為，GWD為長尾產品提供了高性價比的存儲方案，未來有望助力新品在全球多站點低成本快速測試。



亞馬遜中國副總裁陳鳴表示，隨著GWD在深圳落地並逐步擴展，中國跨境電商企業將獲得更穩定、智能、柔性的全球供應鏈支持，進一步降低出海門檻，提升國際競爭力。