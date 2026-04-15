李乾龍座車遭裝追蹤器　尹乃菁：追究到底

國民黨秘書長李乾龍。（中評社資料相） 中評社台北4月15日電／國民黨副主席兼秘書長李乾龍今（15）日被爆出座車遭安裝追蹤器，位置就在車後方向燈處，李乾龍接受《NOWNEWS今日新聞》電訪時證實此事，更表示事後中央黨部買了偵測器，將所有長官的車子、辦公室都做了檢查。



《風傳媒》今報導指出，李乾龍在去年11月擔任國民黨副主席後，司機發現遭人跟車，後來又覺得車子怪怪的，保養時請專業人士檢查，發現車上有追蹤器，位置就在車後方向燈處。李乾龍回報中央黨部後，黨中央特別買了器材在鄭麗文訪陸時徹底調查，但目前沒有找到奇怪的東西。



國民黨文傳會主委尹乃菁今日表示，要正告“賴政府”，若再有發現一樣情事，一定會出動司法正義律師團追查。她嗆賴，“等你卸任之後，失去保護傘後，一定也會追究到底。你就等著卸任以後天天到“高檢署”，到法院去報到吧。”



尹乃菁說，李乾龍確實是在座車車燈的後照鏡發現追蹤器。李乾龍很寬厚，覺得算了，因為在野黨被掌握情偵監系統的執政黨政府，不知道透過什麼樣的手段在車上裝追蹤器，司空見慣，這也不是第一次，來源也很難追查。抓到後就加強內部各項安全檢查。



尹乃菁說，國民黨是最大的在野黨，掌握情偵監系統檢調系統的是賴清德。在一個正常的民主國家，在在野黨黨公職的座車、在野黨的候選人、縣市首長候選人裝追蹤器，這是非常嚴重的事情。



尹乃菁舉美國“水門案”為例，在正常的民主國家發生此事，是足以被彈劾的。在中常會裡面，也有“立委”、中常委對於之前散布的名單，如“立委”馬文君、王鴻薇，好幾位“立委”被點名說要被追蹤表示非常擔心。國民黨有司法正義律師團，現在大選啟動，還有鄭麗文訪問大陸期間，不管是車子，手機、訊息，其實都被情治系統監聽。