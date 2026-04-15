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日本警察廳：防止強闖中國使館類似事件再發生
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2026-04-15 15:52:51
中評社香港4月15日電／共同社報導，日本警察廳15日召集全國都道府縣警方的警備負責人等在東京舉行會議。警察廳長官楠芳伸就日本自衛隊成員強闖中國駐日本大使館事件說，必須徹底確保外國使領館等相關設施的安全，防止再發生類似事件，這是當務之急。
3月24日，日本陸上自衛隊三等陸尉村田晃大攜刀翻牆強行闖入中國駐日本大使館。對於這一令人震驚的事件，日本政府目前僅以“令人深感遺憾”來回應，引發各界不滿。
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