香港舉行全民國家安全教育日開幕典禮

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍以視頻方式發表致辭（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月15日電（記者 盧哲）4月15日是“全民國家安全教育日”。香港特別行政區維護國家安全委員會當天上午在香港會議展覽中心舉辦“全民國家安全教育日”開幕典禮暨主題講座。今年活動主題為“主動對接‘十五五’規劃 堅持統籌發展和安全”，旨在提高全港市民維護國家安全的意識和責任感。



在開幕式上，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍以視頻方式發表致辭。夏寶龍就“以高水平安全護航香港由治及興，開創‘十五五’時期‘一國兩制’事業新局面”，提出四點意見：以高水平安全護航香港由治及興，需要深刻理解香港從由亂到治走向由治及興的內在邏輯，倍加珍惜來之不易的良好局面；需要清醒認識安全不是一勞永逸的，對影響香港繁榮穩定的各種風險隱患時刻保持警惕；需要搶抓百年變局下的戰略機遇，主動對接國家“十五五”規劃、加快推動香港高質量發展；需要全社會共同努力和守護，匯聚共建美好香港的磅礴力量。



夏寶龍強調，有安全才有發展，沒有安全一切都無從談起，衹有守住安全底線，才能贏得發展、贏得未來。



香港特區行政長官、香港特區維護國家安全委員會主席李家超致辭表示，以高水平安全護航高質量發展，自己會堅決落實六項重任：堅持中央的根本責任和特區的憲制責任相統一；堅持把特區管治權牢牢掌握在愛國者手中；堅持法治、保障人權。堅持統籌發展與安全；堅持在開放中維護安全；完善公共安全治理體系；李家超強調，要以高水平安全護航高質量發展，再以高質量發展保障高水平安全。要把香港繁榮發展建立在安全的基礎上，積極融入和服務國家發展大局，全力拼經濟、促發展、搞建設、惠民生。



中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任、香港特區維護國家安全委員會國家安全事務顧問周霽在致辭時談了三點認識。第一，進一步增強特區各界維護國家安全的意識。第二，進一步築牢香港高質量發展的安全屏障。第三，進一步提升維護國家安全的能力水平。周霽表示，相信香港一定能不斷提升維護國家安全的能力和水平，以高水平安全護航“一國兩制”實踐行穩致遠。



中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署署長董經緯表示，香港在由治及興進程中更好實現安全發展，必須堅決守護國安底線；必須堅定實踐國安法治；必須持續築牢國安屏障。董經緯說，香港特區正在歷史性制定首個5年規劃，全面對接國家發展戰略，深度融入和服務國家發展大局，為香港長遠發展提供穩定預期。要以整體國家安全觀為指導，牢牢掌握“一國兩制”下維護國家安全的實踐要求，把安全貫穿發展各領域全過程，時刻警惕各種風險隱患。要更重視金融、航運、貿易以及海外利益保護等非傳統安全領域，切實防範外部勢力插手干預，進一步健全反制裁、反干預、反“長臂管轄”制度機制，完善風險監測預警體系，有效化解重大風險，共同造就一個既安全又自由，既安全又發展，既安全又開放，既安全又生機勃勃的“安全港”和“發展港”。