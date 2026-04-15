國安日東江縱隊戰士現身　老少手握手薪火相傳

嘉賓與老戰士們手牽手形成“人鏈”，凸顯致敬與傳承（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月15日電（記者 盧哲）“全民國家安全教育日”開幕典禮暨主題講座15日上午在香港會議展覽中心舉行。在活動上，香港中學生現場表演抗戰主題舞台劇《熱血東江 薪火相傳》，向東江縱隊致敬。東江縱隊港九獨立大隊的老戰士謝祥興、林珍和羅競輝在節目後上台與大家見面。中聯辦主任周霽、香港特區行政長官李家超等與老戰士們手握手，青少年送上鮮花，場面感人。



由香港中學生參演的抗戰主題舞台劇《熱血東江，薪火相傳》，用大屏幕場景與現場演繹配合的形式，重現東江縱隊在港浴血奮戰的歷史。在演出結束後，在百多位香港青少年的註目下，東江縱隊港九獨立大隊的老戰士謝祥興、林珍和羅競輝被請上舞台。三位學生代表向老戰士送上鮮花，91歲的東江縱隊“小鬼通訊員”林珍接過鮮花，還與學生握手並親切對話。



出席“全民國家安全教育日”開幕典禮的中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任、香港特別行政區維護國家安全委員會國家安全事務顧問周霽，香港特區行政長官李家超，中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署署長董經緯，中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員崔建春，中國人民解放軍駐香港部隊政治委員賴如鑫等，都走上台。李家超及周霽等先是與老戰士握手，在合照環節，嘉賓與老戰士們手牽手形成“人鏈”，凸顯致敬與傳承。



東江縱隊港九獨立大隊是香港唯一一支成建制堅持抗戰的武裝力量。1938年日軍進侵華南後，廣東境內的民間抗日游擊隊相繼湧現。香港於1941年淪陷後，游擊隊進入港九新界抗擊日軍，不少本地人士亦加入游擊隊，並於1942年2月組織成港九大隊。中國共產黨領導下的東江縱隊於1943年12月正式成立後，已易名的港九獨立大隊便成為其中一個分支。組織“秘密大營救”，組建情報網支援盟軍……港九大隊隱蔽鬥爭，靈活遊擊，直至日本投降。作為香港抗戰中的堅強堡壘，港九大隊在抗戰期間至少有115名烈士為保衛國家、保衛香港獻出了生命，對中國及香港的抗戰勝利作出重大的貢獻。



