IAEA總幹事：韓引進核潛艇須保證不擴散

中評社香港4月15日電／韓聯社報導，國際原子能機構（IAEA）總幹事拉斐爾·格羅西15日在首爾鐘路區的四季酒店召開記者會時就南韓引進核動力潛艇一事強調，恪守不會導致核擴散的堅定原則至關重要。



格羅西表示，由於核潛艇具有長時間航行的特點，在一定時間內被排除在核查範圍之外，因此有必要建立相關體系，確認核潛艇使用的核物質不會被挪用於其他目的。他指出，南韓是《不擴散核武器條約》（NPT）締約國，所有的核相關活動均屬於核查對象。核潛艇使用濃縮鈾，根據技術情況甚至還可能使用高濃縮鈾，大量核物質脫離核查團隊的核查範圍，則將是一個嚴重的問題。



格羅西說，若要引進核潛艇，需要與國際原子能機構進行特別的溝通協調，通過各種技術手段確認核潛艇內的核物質不被轉移或挪用。這是南韓與國際原子能機構必須談妥的重要問題，南韓政府需要與軍方、造船業界等所有相關主體進行討論。



格羅西表示，南韓與國際原子能機構的充分對話將有助於消除國際社會對核武競賽的擔憂。他此次與南韓外長趙顯的會面將成為雙方協商的起點。趙顯當天下午將會見格羅西，兩人還將共進晚餐。



另外，對於朝鮮核武實力，格羅西評價稱，朝鮮自2009年以來沒有接受核查，但國際原子能機構持續關注朝方核武相關活動。除了寧邊核設施之外，其周邊設施也被啟動，核相關活動範圍一直在擴大。這從側面說明朝鮮有生產數十枚核彈頭的能力，核武生產能力大幅增強。對於朝俄之間的原子能合作可能性，他說，去年雙方確實提到了民用原子能合作項目，希望相關合作僅局限於民用領域。