國台辦：協助台灣城市更新、老舊房屋升級改造

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月15日電（記者 陳思遠）國台辦發言人陳斌華15日上午在記者會上就“和平統一後，有強大祖國做後盾，台灣同胞民生福祉會更好”，從民生、就業、住房、應急救災等方面進行闡釋。他強調，有強大祖國做後盾，台灣地區無需在防務上巨額支出，財政稅收盡可用於改善民生，充實年金、健保、勞保等經費。



“發展兩岸關係、實現祖國統一，主要目標之一就是讓兩岸同胞過上更加美好的生活。我們一貫秉持兩岸一家親理念，積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。和平統一將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處，將開創兩岸更加美好的未來。”陳斌華說。



陳斌華指出，“十四五”時期，大陸民生保障扎實穩固。打贏脫貧攻堅戰，歷史性解決了絕對貧困問題，全面建成小康社會目標如期實現。每年城鎮新增就業穩定在1200萬人以上，居民收入增長與經濟增長同步，建成世界規模最大的教育、醫療和社會保障體系。人民群眾獲得感持續增強，全體人民共同富裕穩步推進。“十五五”時期，我們將加大保障和改善民生力度，扎實推進全體人民共同富裕，在促進高質量充分就業、完善收入分配制度等方面邁出新的堅實步伐。



陳斌華表示，和平統一後，在民生方面，我們將推動兩岸實現公共服務和公共資源共享，為台灣同胞提供更多便利，使台灣地區民生物資供應更加充足、種類更加豐富，民眾可以享受更加物美價廉的產品，進一步降低生產生活成本。此外，有強大祖國做後盾，台灣地區無需在防務上巨額支出，財政稅收盡可用於改善民生，充實年金、健保、勞保等經費，台灣同胞的醫療衛生、科教文體、社會福利水平會更高、保障會更好。



陳斌華表示，在就業方面，我們將進一步出台實施惠及台胞台企的政策措施，落實台胞台企同等待遇，為台胞在大陸學習、工作、生活創造更好條件，使台胞台企進一步分享大陸新產業新業態快速發展的機遇成果，獲得比在島內更多的就業選擇。台灣集成電路、精密機械等優勢產業與大陸產業可以優勢互補，“合作賺全世界的錢”，農業、漁業、旅遊等傳統產業將煥發新的活力，並充分帶動島內就業。



陳斌華指出，在住房方面，我們將積極採取措施，協助台灣地區城市更新、老舊房屋升級改造，幫助解決青年群體、弱勢群體等住房困難問題，逐步縮小貧富差距，促進共同富裕，讓台灣同胞的生活環境更加舒適。



陳斌華繼指，在應急救災方面，我們將全力支持台灣地區提升防災減災救災處置保障能力，完善災害預警響應機制，在台灣地區遭遇地震、風災、海嘯等重大自然災害或突發險情時，第一時間提供救災援助。大陸強大的應急救援力量盡可為台灣同胞所用。有強大祖國作為後盾，台灣地區安全和發展利益將得到充分保障，台灣同胞將更有安全感、獲得感、幸福感。



陳斌華說，總之，國家統一既是大義，更有大利。希望廣大同胞秉持民族大義，認識統一大利，積極參與到推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一的正義事業中來。