國台辦：十項措施好評多　推進落實落細

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月15日電（記者 陳思遠）12日，中央台辦經商有關部門，受權發布了十項促進兩岸交流合作的政策措施。國台辦發言人陳斌華4月15日在例行新聞發布會上表示，十項政策措施受到廣大台灣同胞的廣泛好評和熱烈歡迎，回應了島內民眾的熱烈期盼。



對於鄭麗文一行此訪取得的成果，陳斌話指出，國共兩黨領導人時隔10年再次會面，對兩黨關係、兩岸關係發展具有重要意義。為推動兩岸關係和平發展、增進同胞親情福祉，中央台辦經商有關部門，受權發布了十項促進兩岸交流合作的政策措施，受到廣大台灣同胞的廣泛好評和熱烈歡迎。



陳斌華進一步說明，十項政策措施涵蓋兩岸政黨黨際交流、青年交流以及經濟、民生、文旅等領域，是我們推動兩岸人員往來和各領域交流合作、增進同胞親情福祉的又一重要舉措，順應了兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，回應了島內民眾的熱烈期盼。



陳斌華說，下一步，我們將會同有關部門、地方推進相關政策措施落實落細，讓兩岸同胞早蒙其利、共享利好。



媒體也關心，鄭麗文主席此次參訪的北京、江蘇兩地居民未來會否比照辦理、開放赴台旅遊。陳斌華表示，目前沒有進一步消息。並希望台灣方面能採取切實措施，為兩岸人員往來正常化創造條件。



有媒體指出，十項促進兩岸交流合作的政策措施，其中不少措施需要台灣方面同意才能實現，如何評估這些政策措施的實行？



陳斌華表示，在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，我們願同包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和社會各界人士加強交流對話，推進相關工作。我們相信，兩岸共享和平、共謀發展、共促繁榮是兩岸同胞之福，必將得到台灣民眾的普遍支持。