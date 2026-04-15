民進黨抹黑十項措施　國台辦：勸其多做實事

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月15日電（記者 陳思遠）民進黨當局日前稱大陸發布十項促進兩岸交流合作政策措施屬於把“交流工具化、經貿武器化的統戰脅迫作法”。對此，國台辦發言人陳斌華15日在例行新聞發布會上回應，民進黨當局應該去問台灣的百工百業這十項措施好不好、要不要，而不是在這裡抹黑污蔑。



陳斌華指出，每當大陸出台惠及台灣同胞的舉措，民進黨當局都通通抹黑；凡是有利於增進台灣同胞利益福祉的事，他們就極力反對。這種做法被台灣媒體譏諷為“膝跳式反應”條件反射，遭到島內社會各界普遍批評和反對。奉勸民進黨當局多傾聽島內民意，多做促進兩岸交流合作的事，而不是與民眾為敵、擋民眾獲利。



有媒體注意到，針對這十項措施，台陸委會稱，“大陸各項經貿讓利只是包裝為大禮包的糖衣毒藥”。



陳斌華回應，台灣社會對他們這種做法已見怪不怪。民進黨當局應該去問台灣的百工百業這十項措施好不好、要不要，而不是在這裡抹黑污蔑。奉勸民進黨當局，少說空話，多做實事。



還有記者注意到，民航方面宣布通過海峽兩岸航空運輸交流委員會與台北市航空運輸商業同業公會聯繫渠道，再次促請台方全面恢復兩岸空中客運直航正常化。



陳斌華表示，兩岸空中直航極大便利了兩岸民眾往來，為增進兩岸同胞福祉發揮了重要作用。目前，兩岸航線受民進黨當局干擾，航點航班尚未完全恢復常態，大陸14個城市15個航點、每周執飛300餘班客運航班（往返計為1班），與2020年前大陸61個航點、每周最高890班客運航班相比，仍有較大差距，嚴重影響兩岸同胞往來。2025年乘坐空中客運直航航班往來兩岸的旅客超過578萬人次，目前兩岸航線的平均客座率超80%。兩岸民眾對兩岸直航航點全面復航的呼聲非常強烈。



“我們對兩岸空中直航航點全面復航沒有任何政策限制，障礙症結完全在民進黨當局。”陳斌華說，希望台灣方面順應民意，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計劃。