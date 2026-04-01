嚴安林：民進黨反對十項措施　對其執政很傷

上海國際戰略問題研究會會長嚴安林（中評社 資料照） 中評社北京4月16日電（記者 陳思遠）中共中央台辦12日受權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施，民進黨對此持續抨擊。上海國際戰略問題研究會會長嚴安林就此接受中評社專訪時指出，民進黨因選舉私利，不願讓鄭麗文與國民黨訪陸所達成的成果惠及台灣民眾。以地區來看，十項措施台中南受惠較多，這些原本都是民進黨的選舉票倉。如果民進黨當局堅持不讓他們好好做生意，不給他們活路，他們只能期待未來國民黨重返執政，這對民進黨的執政也很傷。



嚴安林，歷史學博士，畢業於南京大學歷史系。現任上海國際戰略問題研究會會長，長期從事台灣問題及兩岸關係研究，主持國家社科基金《新時代推進祖國完全統一的外部環境塑造研究》等課題，參與重要對台政策研擬工作。



嚴安林指出，中央台辦受權發布10項惠台利民政策舉措後，台灣陸委會馬上就發表四項立場聲明，看來民進黨當局就是不願意大陸提出的十項措施在台灣落地生效。這讓台灣產業界、農漁民相當失望。



嚴安林分析，民進黨之所以反對這些措施，主要有三個原因：一是基於選舉私利，擔心讓民眾看到國民黨的“和平兩岸”路線能夠為民眾帶來實際好處。民進黨的心態就是“民進黨不能得分，國民黨也別想得分”，“民進黨不能做的，國民黨也不能做”。二是為了鞏固“台獨”基本盤，避免因大陸惠台利民政策、兩岸關係的和平發展影響選民支持。三是為了“台獨”目標的需要，堅持“抗中保台”的政治路線。



談及十項措施在台灣社會的反響，嚴安林表示，從台灣媒體及輿情看，大陸的十項措施受到台灣社會輿論、民眾普遍歡迎與肯定。政策舉措的首要意義在於以民生為橋，築和平之基。從推動福建沿海與金門、馬祖的通電、通水、通氣、通橋的“新四通”，到恢復西安、哈爾濱、昆明等兩岸直接客運點，再到便利台灣農漁產品輸陸，政策措施都是緊扣台灣島內基層民眾生計的痛點，無疑是符合兩岸民眾、特別是台灣民眾切身利益需要的。



他說，這十項措施受惠的產業主要是農漁業、觀光、中小微企業、食品業、影視產業等。以地區來看，是中南受惠較多。這些原本都是民進黨的選舉票倉。民進黨如果一意孤行地反對到底，無論如何會影響到不少台灣民眾對民進黨的支持程度，特別是中間選民、理性選民，和青年選民。民進黨這種堅壁清野、抗拒兩岸交流的做法，肯定無法壯大民進黨，只能讓民進黨的支持度越來越小，甚至是為國民黨與民眾黨催票。