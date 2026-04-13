華府觀察：美國人對華觀感好轉青年尤甚

CNN開始報導美國年輕人擁抱“中國極致熱” 中評社華盛頓4月15日電（記者 余東暉）在特朗普計劃於5月中旬訪華之際，最新民調發現，美國公眾對中國的好感度正在持續明顯回升，美國人對華觀感處於過去七年來的最好水平。尤其是美國年輕人對中國的好感更甚，正在擁抱“中國極致熱”。



美國皮尤研究中心14日發布的民調結果顯示，2026年3月，27%的美國人對中國抱有好感，這個比例比2023年幾乎翻番。這是美國公眾對華好感度連續第三年回升，已經恢復到2019年的水平。儘管仍有71%的美國人對中國沒有好感，但負面觀感比例比上年減少了6個百分點，比2023年減少12個百分點，是過去六年的最低水平。



根據皮尤研究中心於今年1月下旬和3月下旬面向總共8500名美國成年人進行的兩次民調，美國年輕人和民主黨人對中國更有好感。34%的50歲以下成年人對中國持好感，而50歲及以上人群19%對中國有好感。民主黨人對中國有好感的比例為34%，明顯高於共和黨人的18%。



今年1月進行的民調發現，美國民眾對美中關係的看法也在發生積極的轉變。現在認為中國是美國“敵人”的人數減少（2026年28%對2025年33%），最多的美國人依然認為中國是美國的“競爭對手”（2026年60%對2025年56%）。過去兩年的調查中，都衹有大約十分之一的受訪者認為中國是美國的“夥伴”。