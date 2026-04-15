國安日維港兩千無人機表演　現東江縱隊英姿

第一幕以紫藍色調的3D全民國家安全教育日LOGO為開場（中評社 盧哲攝） 第二幕“歷史傳承·東縱精神”（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月15日電（記者 盧哲）為迎接2026年4月15日“全民國家安全教育日”，紫荊文化集團於當晚8時在香港會展中心金紫荊廣場外舉辦大型無人機表演。2026架無人機在維多利亞港夜空騰空而起，以靚麗光影演繹國家安全的豐富內涵，營造全民參與、共同維護國家安全的濃厚氛圍。



此次大型無人機表演以十幕融合3D立體技術與動態燈光效果的主題篇章，涵蓋全民國家安全教育、歷史傳承、社會安全、文化安全、國土安全、生態安全、太空安全、政治與軍事安全等核心主題，展現國家安全的廣度與深度。



第一幕以紫藍色調的3D全民國家安全教育日LOGO為開場；第二幕“歷史傳承·東縱精神”展示了當天上午在 “全民國家安全教育日”開幕典禮上香港中學生表演的短劇《薪火相傳，熱血東江》的畫面。歷史與現代連結，體現國家安全教育從校園到社會的深入推廣。



第五幕中，蜿蜒長城將與騰飛金龍交織，中國結點綴其間，展現壯麗山河與民族團結。第八幕會展示了火箭升空、太空人與人造衛星共舞，呈現國家在深空探索與科技安全上的成就。大熊貓，中華白海豚，戲劇人物形象也依次生動亮相。



壓軸的第十幕，以“國安家好”金色字體為核心，搭配香港天際線與中式帆船，寓意家國安康、未來可期。