習近平夫婦同蘇林夫婦親切話別

中評社北京4月15日電／2026年4月15日下午，中共中央總書記、國家主席習近平和夫人彭麗媛同來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林和夫人吳芳璃親切話別。



習近平說，今天，我同蘇林總書記、國家主席就共同關心的全局性、戰略性問題進行了長時間深入交流，達成許多新的重要共識。我突出感受到，中越都是社會主義國家，我們要繼續沿著這條道路確定的方向堅定前行，做社會主義事業的命運共同體；我們是休戚與共的好鄰居，正在共同奔向現代化，要做實現現代化的命運共同體；我們都主張天下大同，在世界百年變局下，要做推動構建人類命運共同體的夥伴。明天你將啟程訪問廣西，再次進一步深入瞭解中國。我們願同越方共同努力，引領中越命運共同體建設駛入高速發展的快車道。



蘇林感謝習近平總書記、國家主席和中方對越方高級代表團給予的同志加兄弟般的熱情接待。蘇林表示，中方做出一系列特殊安排，展示出對越方特殊友好感情，令越方深受感動。當前越中關係正處於歷史上最好時期，此訪達成許多重要共識，簽署許多合作協議，迄今為止已取得圓滿成功。此次我們還見證了習近平總書記同志提出的一系列重大理論得以實施並取得重大成果。越方願同中方一道，全面抓好貫徹落實，把此訪達成的重要共識轉化為推動雙方友好合作的新動力，促進兩國實現更大發展，朝著構建更高水平具有戰略意義的命運共同體方向邁出新步伐。



蔡奇、王毅等參加。