習近平晤越南元首蘇林　倡共同反對單邊主義

中評社北京4月15日電／2026年4月15日上午，中共中央總書記、國家主席習近平在人民大會堂同來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談。



習近平再次祝賀蘇林當選越南國家主席。習近平指出，你當選越南國家主席後第一時間到訪中國，體現了你對發展中越關係的高度重視。相信在以蘇林同志為首的越共中央堅強領導下，越南必將堅定走好社會主義道路，朝著建黨建國“兩個一百年”奮鬥目標砥礪奮進。無論國際形勢如何變化，中方始終將越南作為周邊外交優先方向，願同越方秉持初心、賡續友誼，團結協作、相互支持，繼續按照“六個更”總體目標，高質量推進全面戰略合作，加快構建更高水平具有戰略意義的中越命運共同體，為推動構建人類命運共同體作出更大貢獻。



習近平強調，黨的領導是社會主義的最本質特徵和最大優勢。捍衛社會主義制度和共產黨執政地位，是中越兩黨最大的共同戰略利益。雙方要保持高度的戰略清醒和強大的戰略定力，始終堅定道路自信和制度自信，堅持改革不改向、變革不變色。



雙方要充分發揮黨際渠道的特殊作用，密切高層交往，鞏固政治互信。要用好高層會晤、理論研討、幹部培訓、對口交流、地方合作等機制，執行好新一輪中國共產黨與越南共產黨合作計劃，深入開展治黨治國理論和經驗交流互鑒。要把維護政治安全擺在首位，用好外交、國防、公安“3+3”戰略對話機制，持續加強對兩國青年一代的理想信念教育。



雙方要同心協力，攜手同行現代化道路。要加快發展戰略對接，優先推進基礎設施互聯互通。要加強人工智能、半導體、物聯網等新興領域合作。中方歡迎更多越南優質產品進入中國市場。雙方要繼續加強旅遊、文化、媒體、教育、衛生、體育等友好交流合作，促進兩國人民相知相親。我願同你一道宣布啟動2026－2027年“中越旅遊合作年”。



雙方要高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，共同反對單邊主義、保護主義，維護全球自由貿易體制和產業鏈供應鏈穩定暢通。要攜手踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，共同應對全球性挑戰。今年是中國－東盟建立全面戰略夥伴關係5周年，中方願同地區國家加強協調和配合，推動構建更加緊密的中國－東盟命運共同體。



蘇林表示，這是我當選越南國家主席後首次出訪，也正值習近平總書記、國家主席去年對越進行歷史性訪問一周年，充分反映了總書記同志所說的“鄰里越走越親”。越方感謝中國共產黨、政府和人民對越共十四大提供的重要政治支持，願始終同中方賡續傳統友誼，推動兩國全面戰略合作夥伴關係和具有戰略意義的命運共同體不斷發展。越方祝賀中國勝利完成“十四五”規劃並取得歷史性成就，相信中方將順利實施“十五五”規劃，不斷推進高質量發展和社會主義現代化建設，如期實現第二個百年奮鬥目標，並成為世界和平發展的支柱力量和首要動力。



當前越中關係保持積極發展勢頭，戰略溝通密切，國防安全領域從對話進入到務實合作階段，經貿投資和基礎設施合作深入開展，民間交流十分頻繁，多邊溝通更加密切。越方珍視習近平總書記同志對越中關係寄予的特殊感情和一貫支持，將堅定把發展同中國關係作為越南的客觀需要、戰略選擇和頭等優先，繼續支持一個中國政策，願同中方加強戰略溝通和高水平戰略協作，提升經貿、投資、鐵路等基礎設施和旅遊合作水平，加強教育、培訓、科技、人文和地方合作，更好管理陸地邊界和維護海上和平。越方支持習近平總書記同志提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議和全球治理倡議，願同中方一道推動建設人類命運共同體。



會談後，雙方共同見證簽署關於黨際、公安、司法、經濟、產供鏈合作、海關合作、科技、民生、人力資源開發、媒體和地方等領域多項雙邊合作文件。



會談前，習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂東門外廣場為蘇林和夫人吳芳璃舉行歡迎儀式。蘇林抵達時，禮兵列隊致敬。習近平和蘇林登上檢閱台，軍樂團奏中越兩國國歌，天安門廣場鳴放禮炮21響。蘇林在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍儀仗隊，並觀看分列式。少年兒童手持花束和中越兩國黨旗、國旗歡呼致意。



當天中午，習近平和彭麗媛在人民大會堂金色大廳為蘇林夫婦舉行歡迎宴會。



蔡奇、王毅、尹力、王小洪等參加有關活動。