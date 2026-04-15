李貞秀綠媒開撕自家人　柯志恩：有失厚道

中評社台北4月15日電／遭民眾黨開除黨籍的陸配“立委”李貞秀，昨（14）日起參與多檔綠媒政論節目錄影，大罵民眾黨主席黃國昌、“立院”黨團主任陳智菡等人，引發外界關注。對此，國民黨“立委”、高雄市長參選人柯志恩透露，根據自己在“立院”的觀察，陳智菡確實幫了李貞秀很多忙，因此對於李在綠媒上公開罵自家人，她直言有失厚道。



中時新聞報導，自昨天下午開始，李貞秀一路參加《三立》政論節目《94要客訴》、《前進新台灣》直播錄影，她於相關節目中大罵黃國昌“偽君子”，甚至揚言提告黃，她也批評黃、陳智菡、民眾黨秘書長周榆修設圈套，要她去年去大陸放棄國籍，以及指控陳在她質詢時一旁“咬耳朵”是抹殺團隊努力。而在今天，李貞秀參與政論節目《中午鏡來講》，期間她為了陸配參政、兩岸衝突等議題，和桃園市議員、退役陸軍少將於北辰爆發激烈爭辯。



柯志恩今天在政論節目《少康戰情室》表示，李貞秀相關問題雖是民眾黨的家務事，但做為過去的“立院”同事，自己仍對李剛到“立院”時印象深刻。她指出，基於對陸配的尊重，以及“中選會”認定李貞秀的當選合法，對於李在“立院”所受到的委屈，國民黨不只同情，也給予了聲援。



而針對李貞秀與陳智菡互槓一事，柯志恩透露，根據自己在“立院”內政委員會的觀察，陳確實幫了李很多忙、過去相當維護李，如進行策略性教導等。因此，柯志恩直呼，情況怎麼會變成李貞秀與陳智菡反目成仇？她並直言，雖然李貞秀受了很多委屈，但在綠媒上公開罵自家人，對民眾黨有失厚道。



