快評：“鄭麗文路線”成形　面對重重挑戰

國民黨主席鄭麗文昨天身穿黑色的女版中山裝主持中常會。（中評社 張嘉文攝） 中評社快評／中國國民黨主席鄭麗文早前的訪陸行程廣受好評，有關“鄭麗文路線”成形、確立的討論也多了起來。對於一位上任還未到半年的黨主席來說，這麼快就有了自己清晰的、有別於過去、有可能在黨內佔據主導地位的路線，殊不簡單。



國民黨副主席蕭旭岑14日接受網路節目訪問時表示，鄭麗文為國民黨、為台灣立足，走出一條新的路線，“鄭麗文路線”確實已經存在，這對國民黨是好事，因為國民黨的支持者對此次訪問大陸的看法一致，對未來的2026年底選舉、2028大選絕對都是正面幫助。



本月8日，鄭麗文在南京拜謁中山陵後的談話，廣受關注。資深媒體人王淺秋認為，這番演說讓外界看到鄭麗文論述力之強，看到獨一無二的鄭麗文史觀，鄭麗文真正走出自己的路線。



“鄭麗文路線”的核心內容是，認同中國人的主張，強化“九二共識”論述、強調和平、以中華民族文化連結，兩岸強強聯手。蕭旭岑認為，這條路線能讓藍營候選人有更強的論述底氣，更有助於反擊民進黨的“抗中保台”，有助國民黨在2028重返執政。



現實看，“鄭麗文路線”成形，無庸置疑，這條路線能否在國民黨內獲得主導地位、能否真能幫助國民黨在年底贏得九合一選戰、能否幫助國民黨2028重返執政，則仍未能下定論，仍需經歷時間、民意的檢驗；仍需觀察國民黨內其他路線，尤其是親美路線的動向。這也是這條路線面對的多重挑戰。



“鄭麗文路線”的成形、確立，對國民黨、台灣、對兩岸都是好事。因為它是一條和平的路線，讓兩岸的和平之路更為清晰可見，台灣民眾從此可以在民進黨的戰爭路線之外，多一條和平的路線可以選擇。