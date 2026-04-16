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內塔尼亞胡：對伊朗戰事可能“再度爆發”
http://www.CRNTT.com   2026-04-16 10:27:12
　　中評社北京4月16日電／新華社報導，以色列總理內塔尼亞胡15日晚發表講話稱，目前斷言伊朗局勢發展走向和結果為時尚早，戰事“可能再度爆發”，以軍“已做好應對任何情況的準備”。

　　內塔尼亞胡稱，美方一直在向以方通報同伊朗接觸情況，以美雙方目標一致，即從伊朗移除濃縮鈾、消除伊朗境內鈾濃縮能力以及開放霍爾木茲海峽。

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