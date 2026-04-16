德烏正式確認戰略夥伴關係

中評社北京4月16日電／德新社15日稱，德國總理默茨14日在柏林會見到訪的烏克蘭總統澤連斯基。雙方舉行兩國政府間磋商。這也是德烏自2004年以來首次舉行政府間磋商，雙方同意將兩國關係擴展為“戰略夥伴關係”，同時還簽署國防合作協議等一系列協議文件。報導稱，這一事件標誌著德烏雙邊關係突破“新維度”，並達到“新高度”。自俄烏衝突爆發以來，德烏關係一直在穩步深化。在美國對烏支持不斷減弱背景下，德國深化與烏關係將深遠影響地區格局。



據烏克蘭國際文傳電訊社等媒體14日報導，默茨當天在同澤連斯基舉行的聯合記者會上說，德國將繼續支持烏加入歐盟進程，並承諾推動盡快落實歐盟此前決定的對烏900億歐元援助貸款。澤連斯基稱此次會晤“意義非凡”，並重申德是烏國防的“頭號夥伴”。他還稱，烏德計劃在歐洲防務方面開展合作，烏方經驗可以融入歐洲安全體系。烏目前軍事裝備產能是其所需產能的兩倍，但生產所需資金必須來自歐盟。



據報導，烏防長費奧多羅夫14日稱，德烏達成價值40億歐元的國防合作協議，涉及防空系統、遠程武器、無人機等。德國將資助烏採購數百枚“愛國者”防空導彈。兩國將啟動搭載人工智能技術的無人機聯合生產項目，第一階段將為烏軍提供5000架無人機。此外，雙方還簽署了戰場數據共享協議。默茨對澤連斯基的期望之一是使逃至德國的烏克蘭適齡軍人加快回國。德國《世界報》稱，在德烏磋商前夕，綠黨呼籲德國政府加大對烏克蘭的軍事支持力度。



俄連塔網等媒體14日稱，德國頑固地持續加大援烏，再度凸顯德國及歐洲對烏克蘭問題和談進程的一貫破壞和反對立場，以及對進一步延續擴大俄烏衝突的支持。據俄新社報導，俄外長拉夫羅夫14日表示，當前歐洲方面正利用烏克蘭危機，“預謀在歐亞大陸西部建立一個具有侵略性的新集團”，並將烏政府納入其中，其明顯意圖是將這一新集團對准俄。俄國家杜馬（議會下院）國際事務委員會主席斯盧茨基14日表示，德國正推動烏持續同俄交戰。在默茨政府領導下，德國正在重蹈過去悲劇性的覆轍。德國正成為歐洲軍事化和建立反俄軍事聯盟進程的“火車頭”。德烏所謂的“夥伴關係”並非像其所宣稱的是為了和平，而是為了增強軍事實力並在烏乃至整個歐洲建立“反俄據點”。此舉是在為一場新的戰爭做準備。

